Wagenfeld (WB). Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei im benachbarten Niedersachsen. Am Sonntag soll ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr vorsätzlich eine in Wagenfeld am Straßenrand stehende Eiche mit einem Stammdurchmesser von etwa 20 Zentimeter abgesägt haben, so dass der Baum auf die Fahrbahn stürzte und die Richtungsfahrbahn Freistatt/Bundesstraße 214 gänzlich blockierte.