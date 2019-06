Von Florian Hemann

Im Falle der beiden Vereine hat es jedoch gehalten. Und wer sich bei der Jubiläumsfeier so umschaute, merkte schnell, dass er es hier mit ziemlich besten Freunden zu tun hat.

Wie eine Familienfeier

Es hatte schon etwas von einer Familienfeier. Viele freuten sich über ein Wiedersehen, manche lagen sich in den Armen. Das Essen im Gasthaus »Zum goldenen Hecht« war vorbereitet, gleiches galt für die Musik. Die Reden waren angesichts dessen kurz gehalten. »Von vorne sehen 25 Jahre nach einer langen Zeit aus. Rückblickend war es hingegen eigentlich sehr kurz«, stellte in seinem Grußwort etwa Varls Vorsitzender Helmut Eikenhorst fest. Er erinnerte außerdem an viele Augenblicke aus einem Vierteljahrhundert wie die erste gemeinsame Schau, das Hähnewettkrähen und unzählige Familienfeiern, zu denen sich Varler und Glindower gegenseitig eingeladen hatten.

Und dass es überhaupt so weit kommen konnte, hat vor allem mit einem Rahdener Bürger zu tun. Redakteur Dieter Wehbrink, Mitglied des RGZV Varl, war seinerzeit zu Beginn der Städtepartnerschaft zwischen Rahden und Glindow mit nach Brandenburg gefahren und hatte dort Kontakt mit Egon Hamisch, dem damaligen – mittlerweile schon verstorbenen – Vorsitzenden der Glindower Züchter aufgenommen – mit Erfolg. »Ohne Dieter würden wir hier heute nicht sitzen«, lobte auch Frank Heinicke aus Glindow. Dafür erhielt Dieter Wehbrink eine Ehrenplakette – »als Dank und Anerkennung«, wie es auf dem glänzenden Objekt heißt – und lauten Applaus. Wehbrinks Ehefrau Brigitte erhielt einen Blumenstrauß.

»Es passte wie der Topf zum Deckel«

»Es passte direkt wie der Topf zum Deckel«, meinte Eikenhorst. »Wir sind so wie eine Familie.« Sein Glindower Kollege Frank Heinicke erklärte sich den Erfolg dieser 25-jährigen Partnerschaft folgendermaßen: »Wir halten unsere Freundschaft dadurch aufrecht, dass wir uns so häufig sehen.«

Rahdens Bürgermeister Dr. Bert Honsel fand nicht nur lobende Worte für die Geflügelzucht (»Natur- und Umweltschutz werden bei der Kleintierzucht längst groß geschrieben«), sondern vor allem für die Partnerschaft zwischen Varl und Glindow. Die Mitglieder seien so kurz nach der Wende neugierig auf Land und Leute im jeweils anderen Staat gewesen und hätten gern die Chance genutzt, mehr voneinander zu erfahren. »Damit haben Sie alle auch einen wichtigen politischen Beitrag zur Wiedervereinigung geleistet«, so der Verwaltungschef. Er wünschte der Partnerschaft abschließend weiterhin alles Gute. So äußerte sich auch Varls Ortsvorsteherin Annette Streich: »350 Kilometer trennen Varl und Glindow. Das hat euch aber nicht daran gehindert, diese Partnerschaft aufrecht zu erhalten.«