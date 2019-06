Rahden-Preußisch Ströhen (WB/ko). Ein gelungenes Fest hat der Schützenverein Preußisch Ströhen gefeiert. Drei Tage lang stand das Dorf am Nordpunkt in den Farben grün und weiß.

Vorsitzender und Major Achim Cording war sichtlich stolz, als sich der neue Hofstaat am frühen Sonntagabend präsentierte. An allen drei Tagen waren der Festplatz und die Festhalle gut gefüllt. Und obendrein sorgte die Sonne für Kaiserwetter.

Viele Zuschauer beim Königsschießen

Beim Königsschießen am Sonntag verfolgten viele Zuschauer, wie Alwin Grote die Königswürde errang (wir berichteten). Unter ihnen waren auch Bürgermeister Bert Honsel und Pfarrer Roland Mettenbrink. Ein besonderer Gruß des Majors galt der Landtagsabgeordneten Bianca Winkelmann, die als Vereinsmitglied das Fest besuchte. Komplettiert wurde die Schar der Besucher von zahlreichen Gastvereinen.

Alwin Grote sicherte sich die Königswürde nach einem zähen Wettkampf um den hölzernen Adler. Grote ist zwar ein gebürtiger Preußisch Ströher, lebt aber mittlerweile in Stelle. Der 53-jährige Maschinenführer nahm als Königin seine Frau Christine mit zu sich auf den Thron und wählte zu seinem Adjutanten Horst Dammeyer sowie Katrin Dammeyer zu seiner Ehrendame.

Königsadler fällt eher als der Jungkönigsvogel

Vizekönig wurde Carsten Person. Er gab den vorletzten Schuss ab. Die Krone schoss Friedrich-Wilhelm Kummer (30.), der Reichsapfel fiel mit dem 286. Schuss von Thorsten Sander. Das Zepter holte sich Carsten Person (240.). Außerdem brachte Detlef Fangmann mit dem 452. Schuss den rechten Flügel zu Fall.

Der Königsadler fiel nur etwa zehn Minuten nach dem Jungkönigsadler. Die Jüngeren benötigten sogar 488 Schuss. Bei ihnen lieferten sich drei Sturmschützen – Stefan Spreen-Ledebur, Nils Dammeyer und Jan Rewald – einen äußerst spannenden Wettkampf. Als viele schon dachten, der Adler könnte fallen, drehte er sich und stand Kopf. Schuss für Schuss spalteten die Sturmschützen das hölzerne Wappentier. Späne flogen und der Vogel »flatterte« ein ums andere Mal.

Jungmajestät mit dem 488. Schuss

Henrik Harges brachte den Adler schließlich mit dem 488. Schuss zu Fall. Die neue Jungkönigin von Preußisch Ströhen heißt Kira Lüllmann. Als Adjutant und Ehrendame des Jungkönigspaar gehören Tim Schütte und Eyleen Berner ebenfalls zum Hofstaat. Jan Rewald gab den vorletzten Schuss ab und wurde Vizekönig. Die Krone ging an Rouven Kummer (33. Schuss). Nils Dammeyer pflückte den Reichsapfel (281.). Das Zepter schoss Jan Rewald (168.).

Kinderkönigin wurde Carla Gardemann. Sie wählte Yasha Holste zu ihrem Prinzen sowie Erik Borcherding und Jana Schlottmann als ihre Adjutanten.

Während der Proklamation spielten »De Langenberger Muzikanten« aus den Niederlanden den Böhmischen Traum.

Kinderschützenfest und Kaffeetafel

Mit dem Kinderschützenfest wurde am Freitag das Sommerfest in Preußisch Ströhen eröffnet. Eine Kaffeetafel umrahmte den Auftakt. Am Abend spielte in der Reithalle mit dem einmaligen Ambiente die Band Vertigo. Als Gastvereine besuchten die Schützenvereine aus Tielge und Kleinendorf die Grünröcke in Preußisch Ströhen. Die Schützen aus Wehe, Wagenfeld-Haßlingen sowie die Jungschützen aus Sielhorst kamen am Samstag nach Preußisch Ströhen.

An diesem Abend sorgte die Band Streetlight für Stimmung. Nachdem die neuen Majestäten feststanden, stand am dritten Festtag »On the Rox« für die nachfolgende schöne Party bereit.

Ehrungen und Abschiede

Zahlreiche Ehrungen, Beförderungen und Verabschiedungen umrahmten das Fest. Leutnant Detlef Reinberger ernannte Björn Lohmeier und Kai Tinnemeier zum Feldwebel. Beide sind neue Mitglieder der Ehrenwache. Ulrich May und Martin Dietrichs wurden mit Dank aus der Wache verabschiedet. Zu Feldwebeln befördert wurden die Wache-Kameraden Stefan Reuter und Dietmar Finkenstedt. Des Weiteren sind die Blockwarte Robin Sporleder, Matthias Pomplun und Hanno Winkelmann zum Unteroffizier berufen worden.

Thorsten Sander, Tambourmajor des Spielmannszuges, ehrte Achim Cording mit einer Spange für 40-jährige Mitgliedschaft im Spielmannszug und Vanessa Große-Wortmann, Kerstin Eikenhorst, Elisabeth Logemann sowie Kathrin Rüter für jeweils 20-jährige Treue ebenfalls mit einer Jahresspange.

Beförderungen für scheidenden Hofstaat

Traditionell wurden mit dem Wechsel des Königs die Mitglieder des scheidenden Hofstaates befördert: König Andreas Gardemann zum Hauptfeldwebel, Kronprinzessin Marion Gardemann zum Unteroffizier, Adjutant Thomas Mittag zum Hauptfeldwebel, Jungkönig Maik Cording zum Stabsunteroffizier, Jungkronprinzessin Shari Reinberger zur Obergefreiten, Jungadjutant Frederic Schlottmann zum Stabsunteroffizier, und Jungehrendame Lea Siekmeier zur Gefreiten.

Die Mitglieder des alten Kinderhofstaates, Kinderkönig Jan-Erik Titkemeier, Kinderkönigin Angelina Matthäus und die beiden Adjutanten Jost Rohlfing und Marina Jack, erhielten jeweils einen Orden.