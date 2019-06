Warnung vor Einbruch

So meldete sich am Montag ein älterer Rahdener beim Bezirksbeamten Guido Wiehebrink und berichtete dem Hauptkommissar, dass er am Sonntagabend einen Anruf von einem angeblichen Polizisten erhalten habe. Dieser gab am Telefon vor, von der Polizei Rahden zu sein. In dem Gespräch versuchte der Unbekannte das Vertrauen seines Opfers zu gewinnen. So warnte er in seiner Geschichte vor einem bevorstehenden Einbruch und versuchte sich erfolglos nach den persönlichen Verhältnissen des Mannes zu erkundigen.

Sofort die 110 anrufen

Die Polizei kennt diese Masche seit langer Zeit. Gerade ältere Menschen stehen bei den Betrügern besonders im Fokus und fordern ihre Opfer auf, Bargeld und Wertsachen an einen (falschen) Polizisten zu übergeben.

Die echten Beamten rechnen mit weiteren derartigen Anrufen im Kreisgebiet und bitten um Vorsicht. Angehörige von älteren Menschen sollten diese vor den »falschen Polizisten« warnen. »Sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen, rufen Sie die 110 an«, lautet der dringende Hinweis der Beamten vom Kommissariat »Vorbeugung«.