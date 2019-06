Die Frauen in der Antike beraten gemeinsam: Sie wollen ihren Männern »den Krieg austreiben«.

Rahden (WB). Eine erotische Komödie führt in diesem Jahr das Laientheater »Schatulle« der Volkshochschule (VHS) Lübbecker Land auf. »Der Wunsch, Liebe zu machen, statt Krieg zu führen, ist uralt. Schon 411 v. Chr. nutzte der griechische Dichter Aristophanes diese Idee, um seine deftige Komödie »Lysistrata« zu schreiben. Seitdem ist dieses Thema in vielen Theaterstücken, Geschichten und Filmen bearbeitet worden. 1973 schrieb John Lennon das Antikriegslied ›Make Love Not War‹ und es gilt nach wie vor als Hymne der Friedensbewegung«, heißt es in der Ankündigung.

Die Handlung

Worum geht es bei »Lysistrata«? Die Frauen in Athen sind nach zwei Jahrzehnten Auseinandersetzungen und Kampf zwischen Athen und Sparta kriegsmüde. Unter Leitung ihrer Rädelsführerin Lysistrata beschließen sie, sich ihren Männern so lange zu verweigern, bis diese mit den Feinden Frieden schließen. Die Tragik eines Krieges in einer Komödie zu verarbeiten, ist problematisch. Wie viel Komik verträgt dieses Thema? Wie viel Tragik verträgt eine Komödie?

Frei nach Aristophanes

Ganz frei nach Aristophanes und einer Vorlage von Michela Gösken hat Regisseurin Edith Stöver »Lysistrata – der Krieg muss weg« für die 23 Spielerinnen und Spieler des Laientheaters bearbeitet und in Szene gesetzt. Mit dieser erotisch angehauchten Komödie wollen die »Schatulleure« die Zuschauer mitnehmen in eine bunte »antike« Welt mit schicken Frauen und mutigen Männern, hin­ein in ein turbulentes Geschehen zwischen witzigen und nachdenklichen Aktionen.

Vorverkauf läuft

Termine sind am Donnerstag, 4., Freitag, 5., und am Samstag, 6. Juli, jeweils ab 19.05 Uhr im Bahnhof Rahden. Der Vorverkauf bei der Geschäftsstelle der VHS, Espelkamp, Telefon 05772/97710, und bei Heimdecor von Behren, Rahden, Telefon 05771/914560 läuft. Die Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 14 Euro. Tickets gibt es noch für alle Vorführungen.