Preußisch Ströhen (WB). Auch in diesem Jahr öffnen die Familien Meier/Müller im Zuge der LandArt-Veranstaltungen an zwei Terminen ihren Garten für interessierte Besucher. Auf etwa 5000 Quadratmeter erstreckt sich die großzügige, nach Themen gestaltete Gartenanlage mit zwei Teichen. Vom Steg aus oder gemütlich im Strandkorb sitzend, lassen sich Fische, Frösche und Libellen am großen Naturteich beobachten.

Die Weinterrasse, die Ruine oder eine andere von vielen Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein.

Kräutergarten

Auch zwei Teiche gibt es in der Anlage.

Eine Räucherkate mit Kräuterbeet, Gemüseanbau mit Bauerngarten, viele Sitzecken und selbst gemachte Dekorationen werden von der ganzen Familie gepflegt und gestaltet. Ständige Veränderungen geben dem Garten immer wieder ein neues Gesicht.

Ein eigenes kleines »Museum« gewährt Einblicke in das Landleben von früher. Seit vielen Jahren wird dafür alles rund um das Landleben von Reinhold Meier gesammelt. Von Arbeitsgeräten für die Feldarbeit und damaliger Milchverarbeitung bis zu Haushaltsartikeln ist vieles zu finden.

Oldtimertraktoren

Neben der Gartengestaltung widmen sich die beiden Männer des Hauses der Restauration von Oldtimertraktoren. Im Fundus befinden sich derzeit um die 25 Alttraktoren, die teils restauriert oder noch im Originalzustand zu bestaunen sind. Vom Deutz bis zum Lanz Bulldog ist alles dabei.

Essen und Trinken

Der Garten an der Wagenfelder Straße 64 in Preußisch Ströhen ist an den beiden Sonntagen, 30. Juni und am 21. Juli, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Einige Kunsthandwerker runden mit ihren verschiedenen Produkten an diesen Tagen den Rundgang ab. Für Essen und Trinken ist mit selbst gebackenen Torten, Kaffee und Bratwurst vom Holzkohlegrill bestens gesorgt. Die Familien freuen wieder auf zahlreiche Besucher.