Berlin (WB). Lars Windhorst, vor mehr als 20 Jahren als Wirtschaftswunderkind aus Rahden gefeiert, steigt groß bei Hertha BSC ein. Über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor (früher Sapinda) erwirbt der 42 Jahre alte Unternehmer 37,5 Prozent am Fußballbundesligisten. Das hat Windhorsts Sprecher Andreas Fritzenkötter am Donnerstagnachmittag dem WESTFALEN-BLATT bestätigt. Zuerst hatte der »Spiegel« berichtet. Die Investitonssumme beläuft sich im ersten Schritt auf 125 Millionen Euro. Es ist das größte Finanzgeschäft der Bundesligageschichte.

Der Verein habe Tennor zugesichert, weitere 12,4 Prozent kaufen zu können, bestätogte Fritzenkötter. Einen großen Teil der Millionen will der Klub in den Kauf neuer Spieler investieren. »Das erhöht unsere Chancen, mittelfristig in Reichweite internationaler Plätze zu kommen«, wird Michael Preetz, Hertha-Sportchef, bei »Spiegel Online« zitiert.

Windhorst sagte dem »Spiegel«: »Die Hertha kann wie andere Klubs in London oder Madrid zu einem echten ›Big City Club‹ werden.« Der Einstieg bei Hertha sei ein Investment wie andere Beteiligungen von Tennor – aber eines mit sehr interessanter Perspektive, erklärte Fritzenkötter. Windhorst sehe im Fußball-Geschäft ein »gutes, wichtiges und bislang unterbewertetes Geschäftsfeld, speziell in Berlin«. Das Engagement bei Hertha sei langfristig angelegt. »Es gibt kein Enddatum.«