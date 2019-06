Die 13 Schülerinnen und Schüler der 10b pflanzen einen Schattenmorellen-Baum in Erinnerung an ihre Schulzeit auf der Freiherr-vom-Stein-Realschule. Klassenlehrerin Edda Gehrke (ganz rechts) ist sichtlich stolz auf die Leistungen ihrer Abschlussklasse. Foto: Peter Götz

Von Peter Götz

Was bleibt, ist die Erinnerung an eine schöne Schulzeit – und eben ein Sauerkirschbaum mit einem 40 Zentimeter hohen Granitbrocken. Den Baum pflanzte die letzte »Bili-Klasse« am Mittwochnachmittag auf dem Museumshof und stellte einen Stein mit der Inschrift »Gepflanzt von der letzten ›Bili-Klasse‹ der Freiherr-vom-Stein-Realschule« auf. Es ist allgemein beschlossene Sache, sich einmal jährlich genau hier zu treffen.

»Bili-Klasse« – das steht kurz für bilinguale Klasse und bedeutet: In Stufe 5 und 6 gab es zwei extra Wochenstunden im Fach Englisch, zur Schulung der kommunikativen Fähigkeiten in Vorbereitung auf den englischsprachigen Sachfachunterricht in Klassen 7, 8 und 9.

Bilinguale Klasse

In der »Siebten« stand der Erdkundeunterricht in Englisch auf dem Lehrplan, in der Achten kam Geschichte und in der Neunten das Fach Politik hinzu.

Auch für Pädagogin Edda Gehrke ist es ein besonderer Moment. Sechs Jahre begleitete sie ihre Schüler schon als Englischlehrerin, davon drei Jahre als Klassenlehrerin in Zusammenarbeit mit Stefan Rodenberg.

»Mit tollen Momenten und Erfolgen«, weiß Gehrke zu berichten. »Die Schülerinnen und Schüler haben einen ganz anderen Umgang mit Sprache, weil sie von Anfang an viel lockerer, selbstbewusster und souveräner im Sprachgebrauch sind. Hinzu kommt, dass wir viel mehr Zeit hatten, auch mal nette Sachen zu machen, wie Rollenspiele oder beispielsweise einen Flohmarkt in englischer Sprache. Das sind Erlebnisse, von denen zehre ich heute noch, weil ich mich so über die Kinder gefreut habe.«

Brief an die Lehrerin

Auch die »Kinder«, inzwischen zu jungen Erwachsenen geworden, erinnern sich gerne zurück an die gemeinsame Zeit. »Liebe Frau Gehrke«, schreiben sie in einem rührenden Brief im Abschlussbuch an ihre Lehrerin, »schon seit der fünften Klasse sind Sie ein fester Bestandteil unserer Klasse. Sie waren es, die uns unsere Angst vor unserer ersten Fremdsprache genommen hat und uns erst zu der bilingualen Klasse machte, die wir heute sind. Auch wenn wir an uns gezweifelt haben, waren Sie für uns da und haben uns gezeigt was wir alles können. Die gesamte Schulzeit über waren Sie freundlich zu uns, auch wenn wir es nicht verdient hatten und (wir) sind umso dankbarer dafür, dass Sie trotzdem alles gegeben haben, um uns durch die Prüfungen zu kriegen. Wir sehen uns dann beim Klassentreffen in zehn Jahren, bis dahin werden wir Sie definitiv nicht vergessen haben. Liebe Grüße, Ihre 10B.«