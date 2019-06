Rahden (bös). Maßnahmen aus dem Förderprogramm »Dorferneuerung« sind Thema in der Bauausschusssitzung am Donnerstag, 4. Juli. Es geht um die Projekte für 2020. Förderanträge müssen bis zum 30. September bei der Bezirksregierung Detmold gestellt werden. Insgesamt wurden fast 40 IKEK-Projekte eingereicht. Für 2019 wurden sechs Anträge gestellt: Skaterplatz, Gestaltung des Innenbereichs von Sielhorst, Dorfgemeinschaftshaus Wehe, Spielplatz mit multifunktionalem Kleinspielfeld in Varl, Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses Varl und des Gebäudes »Am Brullfeld 10«. Das Ministerium prüft sie.