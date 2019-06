Von Florian Hemann

Rahden (WB). »Geschafft« – zufrieden nehmen am Freitagmorgen die 35 Absolventen der Hauptschule Rahden ihre Zeugnisse entgegen. Eigentlich ist es eine ganz normale Entlassung mit viel Freude, Musik und vielen Glückwünschen. Doch eine Sache ist anders.

Denn der diesjährige Jahrgang der Hauptschule ist auch zugleich der letzte. Die Bildungseinrichtung läuft aufgrund von fehlendem Nachwuchs aus. Mit der Freiherr-vom-Stein-Realschule und geht sie in der Sekundarschule auf. »Das ist heute keine normale Entlassfeier«, sagte der Schüler Hassan Camili direkt zu Beginn. Er führte gemeinsam mit James Haritonov durch das Programm.

Abschied mit Wehmut

Die gemeinsame Band der Haupt- und Realschule hat die Feier musikalisch begleitet.

»51. Geburtstag feiert das Modell der Hauptschule in diesem Jahr«, stellte Schulleiter Herbert von Minden in seiner Rede fest. »Doch die Schulform hat sich in vielen Regionen überlebt. Auch hier geht das Licht aus.«

Aus seinem Wehmut machte der Lehrer dabei keinen Hehl: Die Schullandschaft werde um eine Schulform ärmer, sagte er und würdigte die Hauptschule als »Vorreiter in der inklusiven Beschulung und in der Berufsorientierung.«

Unternehmen warten

Horst-Wilhelm Bruhn nahm als stellvertretender Bürgermeister an der Entlassung teil und erinnerte daran, wie häufig vom Fachkräftemangel die Rede sei: »Die Unternehmen warten auf engagierte, motivierte Arbeitskräfte. Die warten auch auf euch«, sagte er in Richtung der 35 Schüler.

15 von ihnen verschlägt es ans Berufskolleg. Vier machen ein Jahrespraktikum. Und für die restlichen 16 Jugendlichen schließt sich an den Schulabschluss nahtlos eine Ausbildung an – unter anderem auch bei der Firma Kolbus.

Bedauern bei Kolbus

Für das Unternehmen nahm Birgitt Hafer an der Feier teil und fand lobende Worte für die Hauptschule Rahden. »Unsere Zusammenarbeit war nicht nur angenehm, sondern auch nachhaltig erfolgreich. Kein Absolvent der Hauptschule Rahden hat uns in all den Jahren wirklich enttäuscht«, gestand Hafer. »Ich bin sehr traurig, dass es die Hauptschule nicht mehr geben wird«, lautete ihre persönliche Schlussfolgerung.

An die Schüler gerichtet meinte sie: »Geht euren Zielen und euren Wünschen nach.« Und Bruhn: »Egal wofür ihr Euch entscheidet, wichtig ist, dass ihr das, was ihr macht, mit Freude macht.«

Dank an die Lehrer

Dank äußerten viele in Richtung der Lehrer. Vor allem Hassan Camili fand bewegende Worte. Er war vor drei Jahren aus Afghanistan nach Rahden gekommen und dankte im Namen aller Flüchtlinge: »Sie waren immer geduldig mit uns«, meinte der junge Mann. Und zu seinen Mitschülern sagte er: »Ihr habt uns nicht nur ertragen, sondern herzlich aufgenommen. Wir freuen uns, dass wir Freunde geworden sind.« Passend dazu hatte der Schulleiter zuvor betont: »Die Hauptschule hat sich stets um alle gekümmert und war offen für jeden.«

Die Absolventen

Tamara Alstede, Alexander Arnst, Sven Beerhorst, Maik Berkemeyer, Tobias Borcherding, Hassan Camili, Alex Demin, Emil Feil, Vanessa Gaab, James Haritonov, Philip Holzvogt, Maylav Ibrahim, Ivona Jovevska, Nik Kaiser, Michael Karahan, Yasaman Khazael, Eike Koch, Andre Kruse, Mijo Michael Lowaßer, Hannes Nickel, Dominik Oestermeier, Bleona Pllana, Ksenia Pril, Rene Joel Reimer, Tabea Reimer, Jean-Pierre Ringleff, Andreas Salzer, Daniel Salzer, Luca Sandmann, Mandy Schmidt, Dimitri Schoch, Paul Suckau, Anna-Lena Tiedecke, Fabian Verbarg und Umut Yavuz.