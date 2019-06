Rahden (WB/weh). Der Anlieger eines Rahdener Gasthauses, in dem amFreitagabend eine große Schulabschlussfeier veranstaltet wurde, hat in der Nacht die Polizei gerufen.

Seinen Angaben zufolge randalierten offenbar unbekannte Jugendliche auf seinem Grundstück. »Sie schlugen die Fensterscheibe meines Gartenhauses ein und zerstörten zwei Blumenschalen, die ich am Eingang meines Grundstücks auf zwei Pfeilern festgeschraubt hatte«, sagte der Geschädigte im Gespräch mit dieser Zeitung. Seine Frau hätte in der Nacht den Lärm gehört. Beim Blick nach draußen habe sie noch drei Personen in Richtung des Gasthauses weglaufen sehen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei entgegen.