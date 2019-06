Was ist an diesen beiden Häusern erhaltenswert? »Nichts«, meint eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Rahden. Foto: Elke Bösch

Von Elke Bösch

Rahden (WB). Sollen die Häuser Schiwek und ehemals »Max und Moritz« erhalten oder abgerissen werden, fragte diese Zeitung ihre Leserinnen und Leser am 15. Juni. Und die Tendenz ist deutlich: Auch während des Stadtfestes äußerten Besucher ihre Meinung und die ging großteils in die Richtung: Abriss.

»Das sind doch nur noch Ruinen. Da muss man Angst haben, dass die Gebäude einstürzen, die sind völlig marode. Was denken sich diese Denkmalschützer, wer soll die Restaurierung bezahlen? Das ist keinem privaten Investor zuzumuten und überhaupt nicht wirtschaftlich.«

Nicht erhalten

Stellvertretend für diese Mehrheit zwei Meinungen, die die Redaktion per E-Mail erhielt: Jörg Mittag schreibt: »Ich bin für Abriss der alten Gebäude und den Denkmalschutz in die Wüste schicken. Wenn die Grundsubstanz der Gebäude in einen akzeptablen Zustand wäre, kann ich das verstehen, dass man diese erhalten möchte. Eine solche Sanierung, auch energetisch, muss aber auch eine wirtschaftliche Nutzung gegenüber stehen. Und das sehe ich hier nicht. Im Gegenteil, spätestens wenn sich der vorbeugende Brandschutz einmischt, werden die Baukosten ins Uferlose gehen. Und da ist der Punkt, wo ich die Investoren verstehe, dass es sich nicht lohnt, Geld hinein zustecken. Also meiner Meinung nach alles abreißen, neu aufbauen und mit den heutigen Stand der Technik eventuell die Fassaden rekonstruieren.«

Investor finden?

Und Monika Schuenke meint: »Meiner Meinung nach ist der Zug für eine Sanierung leider schon lange abgefahren. Ich bin für jede Art der Erhaltung alter Bausub­stanz, doch wenn ich am alten »Max und Moritz« vorbei gehe, glaube ich, dass mir irgendwann der Giebel entgegen kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand findet, der dort sein Kapital einsetzen möchte.«

Häuser erhalten

Die eindeutige Minderheit spricht sich für den Erhalt aus. In Rahden wurde schon viel alte, wertvolle Bausubstanz abgebrochen. Das muss aufhören. Finanzielle Mittel für eine Sanierung sind ganz und gar nicht verschwendet sondern sinnvoll investiert.«

Eine Meinung, die Kerstin Wude teilt. Sie sagte: »Ich weiß, dass es um immense Kosten geht und verstehe die Investoren, die mit diesen Summen überfordert sind, aber ich fände es sehr, sehr schade, wenn abgerissen würde. Einmal abgerissen, dann ist es endgültig vorbei. Gerade in Kirchnähe sollten die Gebäude saniert werden. Sie können ein Schmuckstück werden wie die Altstadtstuben oder die Marktschänke. Grundsätzlich sollte hier die Stadt etwas unternehmen, vielleicht Sponsoren suchen oder eine Spendenaktion ins Leben rufen.«

Dazu ein Kommentar von Elke Bösch:

Groß ist die Resonanz – verglichen mit anderen Umfragen – beim Thema »Abriss oder Erhalt der beiden Häuser Lange Straße 4 und 6« nicht gewesen. Zwar meldeten sich Leserinnen und Leser zu Wort, aber lange nicht so viele wie beim Krankenhaus zum Beispiel. Haben viele Rahdener keine Meinung dazu? Scheinbar wohl nicht. Aber das ist sehr schade. Besser wäre Abriss und Neuaufbau im alten Stil. Bleibt zu hoffen, dass die Stadt mit dem Denkmalschutz einen guten Kompromiss findet und besonders einen Investor und zwar schnell. Denn wenn diese Gebäude noch länger in diesem Zustand bleiben, wird eine Rettung, falls überhaupt noch sinnvoll, unwahrscheinlich. Und wenn sie dann nicht mehr zu retten sind? Dann dürfen sich die Denkmalschützer halt über zwei erhaltenswerte Stadtruinen freuen – und das in bester Lage.