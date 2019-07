In der St. Johannis-Kirche in Rahden stellen den jungen Schüler die Ergebnisse ihres Kunstprojektes aus. Foto: Michael Nichau

Rahden (WB/ni). »Abenteuer, Aufbruch, Ankunft – 29 Flöße erzählen Geschichten«, so heißt eine Ausstellung in der St. Johannis-Kirche Rahden. Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b des Gymnasiums Rahden haben sie am Montag in der »Offenen Kirche« aufgebaut.