Ezé Wendtoin und seine Band spielen am Samstag im Rahdener Kultur-Bahnhof.

Am Samstag, 13. Juli, gibt es ab 19.30 Uhr ein Konzert im Bahnhof Rahden. Ezé hat in Dresden Germanistik studiert. Der junge Afrikaner ist ein Naturtalent. Er spielt fünf Instrumente und singt in vier Sprachen, vorwiegend Deutsch.

Neben Eigenkompositionen gibt es Lieder von Reinhard Mey, Hannes Wader und Konstantin Wecker. Die Zuhörer werden zum Mitsingen und zum Mittanzen eingeladen. Ezé hat seine zweite CD herausgebracht mit dem Titel »Inzwischen – Dazwischen«.

Durch seine Solokonzerte hat sich der Afrikaner bereits eine Fangemeinde im Mühlenkreis aufgebaut. Die Bandmitglieder sind alle Profimusiker und im Heimatland Burkina Faso sehr bekannt. Karten gibt es im Vorverkauf im Haushaltswarengeschäft Ortgies an der Gerichtsstraße in Rahden und an der Abendkasse.