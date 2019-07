Darauf freuen sich besonders die amtierenden Majestäten Friedhelm und Silvia Mösemeier, das Jungkaiserpaar Marcel Koors und Karola Hafer sowie das Kinderkönigspaar Hannes Weber und Greta Bollmeier.

Los geht es am Freitag mit der Band »Sunbeach«. Familienmäßig geht es dann am Samstagnachmittag ab 15 Uhr mit dem Kinderschützenfest weiter. Neben dem Ermitteln der Kindermajestäten auf dem Laserstand wird es neben Hüpfburg und Spielmobil noch einige andere Überraschungen geben die einen.

Natürlich ist für die Alte Garde und alle anderen Gäste wieder eine Kaffeetafel vorbereitet. Abends spielt die Band »Main­street«, die schon 2018 für Stimmung sorgte.

Am Sonntag werden im idyllischen Busch bei den Klängen des Jugendblasorchesters Rothen­uffeln und des Varlheider Spielmannszuges die neuen Majestäten ermittelt. Diese werden nach der Proklamation mit DJ Jan dann noch zünftig feiern.

Der Programmablauf an allen drei Tagen:

Freitag

Antreten des Bataillons um 18 Uhr bei Erika Lange in den Kölken 4. Unter der Begleitung der Spielmannszüge aus Varlheide, Varl und Sielhorst geht es zur Residenz des Jungkaisers Marcel Koors in den Kölken 6 zur Abholung der Majestäten Paare. Es schließt sich ein Umzug durch die Kölken, die Oppenweher Straße, Am Birkholz, Heideweg, Heller Kamp und Zum Kleihügel zum Festplatz an. Hier werden die Gastvereine aus Varl, Kleinendorf sowie die Jungschützen aus Sielhorst und Preußisch Ströhen erwartet, um mit der Band »Sunbeach« zu feiern.

Samstag

Antreten des Bataillons um 14.30 an der Christusgemeinde, Varlheider Straße 10. Von dort erfolgt ein Bustransfer zur Residenz von Friedhelm und Silvia Mösemeier in Levern. Nach einem Umtrunk geht es mit dem Bus zurück in die Fischerstatt 8. Dort beginnt der Umzug durch Fischerstatt und Langer Damm zum Festplatz. Begleitet wird der Marsch von den Spielmannszügen aus Varlheide und Alt-Espelkamp.

Um 15 Uhr beginnen das Kinderschützenfest mit Ermitteln der neuen Kindermajestäten auf dem Festplatz und das Kaffeetrinken Für Alte Garde und alle Gäste. Nach Eintreffen des Bataillons erfolgt um 18 Uhr die Proklamation der neuen Kindermajestäten im Festzelt. Weiterhin werden Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vorgenommen und der Spielmannszug zeichnet verdiente Spielleute aus.

Um 20 Uhr werden die Gastvereine aus Alt-Espelkamp, Vehlage, Levern und Hollwede erwartet. Die Band »Mainstreet« sorgt für Stimmung.

Sonntag

Um 11 Uhr tritt das Bataillon im Festzelt an. Dann wird in den Busch marschiert, wo die neuen Majestäten ermittelt werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgen das Jugendblasorchester Rothenuffeln und der Spielmannszug Varlheide.

Gegen 14 Uhr erfolgt die Proklamation der neuen Majestäten. Um 16 Uhr tritt das Bataillon mit den neuen Majestäten vor dem Festzelt an. Nach der Frontabnahme erfolgt der Ehrentanz. Anschließend wird noch einmal mit DJ Jan gefeiert.

Der Schützenverein Varlheide, die Fleischerei Schröder sowie der Festwirt Gasthaus »Zum Goldenen Hecht« wünschen allen Gästen an allen drei Festtagen einen schönen stimmungsvollen Aufenthalt.