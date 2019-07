Rahden (WB). Zum nächsten Mahl- und Backtag am Sonntag, 14. Juli, an der Weher Bockwindmühle gibt es erneut im eigenen Backhaus gebackene Butter- und Kirschkuchen, Brot aus eigener Produktion und Weher Dinkelwaffeln – am besten mit heißen Sauerkirschen und etwas Sahne. Herzhaftere Nahrung wird am Grill in Form von Nackensteaks und Würstchen (auf Wunsch mit Kartoffel- oder Krautsalat) angeboten.