Wehe (WB). Auf GPS-Systeme aus Traktoren hatten es Kriminelle in der Nacht zu Dienstag in Wehe abgesehen. Die Diebe machten sich an vier Ackerschleppern zu schaffen und bauten nicht nur die Geräte samt Monitoren aus den Fahrerkabinen aus, sondern stahlen auch gleich die dazugehörigen Antennen.