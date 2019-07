Von Elke Bösch und Merve Kehlbeck

Rahden (WB). 5500 Besucher wollten in 2018 das Open Air Kino in Rahden erleben und kamen auf die Wiese am Museumshof. Und jetzt müssen die Filmfans nicht mehr lange warten. Denn Dersa-Kino und Concept 4 als Veranstalter präsentieren vom 1. bis zum 7. August wieder jeden Abend einen aktuellen Filmhit »in himmlischer Atmosphäre« auf der großen Leinwand.

»Wir hoffen natürlich, dass wir mit dem Wetter so großes Glück haben wie im vergangenen Jahr«, freuen sich Nico Langschmidt (Concept 4) und Benjamin Brauns (Dersa-Kino auf so viele Gäste wie beim letzten Mal. Ab 18 Uhr ist Einlass und die Filme beginnen bei Einbruch der Dunkelheit. »Also bleibt noch genügend Zeit für Nachos, Popcorn und Getränken wie den Cocktails aus der Kino-Bar. Auch ein Foodtruck wird vor Ort sein«, kündigt Fritz Büntemeyer von Concept 4 an.

Für jeden Geschmack ist bei den Filmen etwas dabei. Der Kartenvorverkauf beginnt am 16. Juli. Erhältlich sind Karten bei der Volksbank, in der Geschäftsstelle der LÜBBECKER KREISZEITUNG an der Gerichtsstraße in Lübbecke, im Dersa-Kino in Rahden und online unter www.kinoheld.de. Selbstverständlich sind auch noch Karten an der Abendkasse erhältlich. Pro Film gibt es etwa 450 Plätze. Die Filme im einzelnen:

1. August »Aladdin«

Seit Generationen verzaubern die Abenteuer von Aladdin, der Wunderlampe und der schönen Prinzessin Jasmine die Menschen. Regisseur Guy Ritchie katapultiert die Geschichte jetzt mit seiner rasanten Live Action-Verfilmung ins 21. Jahrhundert.

2. August »König der Löwen«

»Der König der Löwen« kehrt in einer königlichen Live-Action-Fassung zurück auf die große Kinoleinwand. Disney verleiht dieser gefeierten Geschichte einen zeitgemäßen Look und erweckt sie zu völlig neuem Leben. Visionäre Techniken und ein preisgekröntes Team machen Unmögliches möglich und präsentieren die tierischen Protagonisten sowie die atemberaubenden Landschaften in sensationell fotorealistischer Bildgewalt.

3. August »Der Junge . . .«

In dem Film »Der Junge muss an die frische Luft« geht es um den neunjährigen, pummeligen Hans-Peter, der im Ruhrpott Anfang der siebziger Jahre aufwächst. Täglich trainiert er im Krämerladen der Großmutter sein Talent, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Getrübt wird die Heiterkeit durch eine Erkrankung der Mutter.

4. August »Bohemian . . . «

Bohemian Rhapsody ist eine Hommage an Freddie Mercury und Queen. Farrokh Bulsara trifft 1970 auf die Musiker Brian May, Roger Taylor und John Deacon, die auf der Suche nach einem neuen Sänger für ihre Band sind. Aus den Vieren wird Queen, und aus Farrokh wird Freddie Mercury. Gemeinsam feiern sie Erfolge. Doch hinter der schillernden Fassade trifft Freddie ein schwerer Schicksalsschlag: Er erkrankt an Aids.

5. August »A Star is born«

Der in die Jahre gekommene Rockstar Jackson Maine entdeckt die talentierte Sängerin Ally und verliebt sich in sie. Ally wächst mit ihm als Mentor zum Popstar heran, wodurch die persönliche Beziehung der beiden zu leiden beginnt. Jacksons innere Dämonen und seine Alkoholsucht stellen die Liebe der beiden auf die Probe.

6. August »Drei Schritte . . .«

Stella ist eine 17-Jährige, wie sie im Buche steht: Ihr Smartphone gibt sie nicht aus der Hand und am liebsten chattet sie mit ihren Freunden. Nur Platz zum Träumen bleibt ihr nicht, denn anders als normale Teenager, verbringt sie die meiste Zeit unter strenger Beobachtung im Krankenhaus. Stella leidet an der unheilbaren Erbkrankheit Mukoviszidose und ihre wichtigste Regel lautet: Komm keinem Mitpatienten näher als vier Schritte, denn er könnte dich mit seinen Bakterien schwächen und schlimmstenfalls töten. Als sie aber dem charmanten Will begegnet, fällt es Stella schwerer, den Sicherheitsabstand einzuhalten.

7. August »John Wick . . .«

Ein Regelverstoß machte aus dem einst gefragtesten Auftragskiller John Wick einen Geächteten. Nachdem er ein Mitglied der Assassinen-Gilde getötet hat, wird er nun selbst zum Gejagten. Angelockt von den 14 Millionen Dollar, die auf seinen Kopf ausgesetzt sind, heften sich die gefürchtetsten Killer weltweit auf seine Fersen. Doch so leicht lässt John Wick sich nicht kriegen, zumal er als Ausgestoßener frei von allen Regeln agieren kann. Tickets im Vorverkauf sind für sieben Euro und an der Abendkasse für zehn Euro erhältlich.

Gewinnspiel

Wir verlosen auch in diesem Jahr wieder Freikarten Die Veranstalter stellen sechs mal zwei Tickets zur Verfügung und zwar zum Auftakt und dann bei der Einzelvorstellung der Filme jeweils am Vortag der Vorstellung. An diesem Freitag gibt es zudem eine zusätzliche Gewinnchance. Von der RAHDENER ZEITUNG können Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen Gutschein über 100 Euro für das Dersa-Kino gewinnen. Was müssen Sie tun? Rufen Sie heute, Freitag, ab 11 Uhr unter Telefon 05771/608815 an. Die Leitung ist zehn Minuten freigeschaltet. Wenn Sie die Frage: »Wer spielt den Meisterkiller John Wick?« richtig beantworten nehmen Sie an der Verlosung teil.