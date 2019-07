Auch Pferde vom Gestüt Halsdon Arabians im Besitz von Rolling Stone Charly Watts (hier seine Frau Shirley) aus England nehmen schon seit vielen Jahren an der Araberschau in Ströhen teil.

Araberszene

Am Samstag und Sonntag kommt die internationale Araberszene in Ströhen zusammen. Bei den »Internationalen Tagen des Arabischen Pferdes« kommen insgesamt etwa 200 Pferde aus 20 Ländern, um sich einer Jury zu stellen. »Unsere Richter sind anerkannte Fachleute, Züchter und Tierärzte und kommen in diesem Jahr aus Israel, England, Italien, Ägypten, Polen und den Vereinigten Staaten«, sagt Yvonne Habermann, die für die Organisation dieser Veranstaltung zuständig ist. »Allein die Logistik inklusive Übernachtungen, Anreise und Visaprozeduren und die Unterbringung der Pferde verursacht einen Riesenaufwand«, betont Habermann.

Championate

Die Pferde werden ab Samstag morgen 9 Uhr auf dem großen Schauplatz von professionellen Trainern und ihren Pflegern vorgeführt, nachdem sie meistens schon seit Monaten intensiv vorbereitet wurden. Hierbei geht um eine perfekte Körperform, feinste Typausstrahlung und schwungvolle Bewegungen. Unterteilt in Alters- und Geschlechtsklassen werden die Pferde in fünf Kategorien bewertet, um den Sieger und die Platzierten zu bestimmen. Die besten einer jeden Klasse werden am späten Nachmittag in den Championaten noch einmal bewertet, um den Gesamtsieger zu ermitteln.

Distanzritt

Am Samstag morgen startet ebenfalls der Distanzritt »An der Ströher Aue«, bei dem die Pferde bis zu 90 Kilometer unter dem Sattel zurücklegen müssen. Um die Gesundheit der Pferde zu garantieren, werden diese unterwegs von Tierärzten untersucht. Wer nicht mehr fit ist muss aufhören. Gesundheit hat absoluten Vorrang«, erläutert Dr. Nils Ismer. Mehr als 60 Pferde messen sich auf unterschiedlichen Distanzen.

Am Samstagabend treffen sich die Pferdefreunde zum großen Züchterabend im Tierparkrestaurant, zu dem auch Gäste willkommen sind. Nach Anmeldung gibt es ein Grillbuffet und hinterher wird noch mit Tanz gefeiert.

»Wir erwarten viele Besucher, vor allem aus dem mittleren Osten«, sagt Ismer. Angemeldet sich Scheichs und Züchter aus Qatar, Kuwait, Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.