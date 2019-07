Rahden (WB/weh). In Rahden haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag, 13. Juli, mehrere Touchscreen-Monitore aus landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen gestohlen und dabei hohen Schaden verursacht.

Von Freitag auf Samstag suchten die Täter in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 8.30 Uhr ein landwirtschaftliches Anwesen in der Sielhorster Straße auf und entwendeten aus einem roten Ackerschlepper der Marke »Case« einen GPS-Monitor sowie die dazugehörige Antenne vom Dach des Fahrzeugs. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Auch in der Straße »Kleines Feld« stahlen die Kriminellen zwischen Freitag, 21.30 Uhr, bis Samstag, 12 Uhr, aus den Führerkabinen mehrerer Fahrzeuge die dort installierten Touchscreen-Monitore. Hier schätzen die Ermittler den Schaden auf mindestens 16.000 Euro.

Bereits am 9. Juni hatten unbekannte Täter nachts ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen in Wehe-Barl aufgesucht. Die Diebe machten sich an vier Ackerschleppern zu schaffen und bauten nicht nur die Geräte samt Monitoren aus den Fahrerkabinen aus, sondern stahlen auch gleich die dazugehörigen Antennen. Wert des Diebesguts: 30.000 Euro.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter Telefon 0571/ 88660 entgegen.