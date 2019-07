Von Michael Nichau

Spitze im Kreis

Bürgermeister Dr. Bert Honsel beanspruchte für seine Stadt, Vorreiter im Kreis zu sein: Immerhin habe die Stadt bereits 74 Ehrenamtskarten vergeben und stelle 44 von kreisweit 164 Vergünstigungsgebern in Kreisgebiet. »Das ist also etwa ein Viertel«, freute sich das Stadtoberhaupt.

489 Ehrenamtskarten seien im Kreis Minden-Lübbecke inzwischen im Umlauf, informiere Sarah Golcher, Mitarbeiterin der Kreis-Pressestelle und auch zuständig für den Ehrenamtsbereich.

Die Tour begleitet hat Dr. Gerwin Reinink, Referatsleiter in der Staatskanzlei NRW. »Die Ehrenamtskarte ist ein Instrument der Wertschätzung«, beschrieb er die Karte, mit der ausgewählte Mitarbeiter in ganz NRW Rabatte bei bestimmten Firmen oder öffentlichen Einrichtungen von Städten und Gemeinden erhalten können. »Das ist ein kleiner Ausgleich für die Mühen«, hieß es.

Karte motiviert

»Die Karte ist auch eine gewisse Motivation im ehrenamtlichen Bereich«, meinte Reinink. Sie sporne auch andere Ehrenamtler an, ihr Engagement weiterzuführen und beizubehalten, sagte er.

Doch sei diese Karte nur ein Aspekt der Förderung, die das Land anstellen wolle. Ziel dieser Tour sei auch, in Erfahrung zu bringen, was die Menschen bewegt und motiviert und welche Ämter von ihnen ausgeübt werden. Und zudem, wie man ihre Arbeit wertschätzen kann.

Jugend erwünscht

Dazu werden mit den Menschen Interviews von etwa 10 bis 20 Minuten Dauer geführt. »Wir wollen die Meinungen der Ehrenamtlichen wissen«, sagte Reinink. »Wir wollen uns auch darum kümmern, verstärkt jugendliche Menschen zu finden, die sich engagieren. Und dazu ist es erforderlich, möglichst viel über die Umstände der Arbeit an den einzelnen Stationen der Tour zu erfahren. Denkbar sei etwa, künftig ehrenamtliche Tätigkeit mit Rentenpunkten zu belohnen. »Darüber muss dann aber die Politik entscheiden.«

Immer aber trage ehrenamtliche Tätigkeit dazu bei, Teamfähigkeit und Disziplin unter Beweis zu stellen. Das könne etwa bei Bewerbungen helfen oder einfach Qualifikationen für den Job vermitteln. »In welche Richtungen dies alles geht, müssen die Auswertungen am Ende des Jahres zeigen«, erläuterte der Referatsleiter.

»Kümmerer« enorm wichtig

»Es wäre zu schön, wenn sich hier gleich 100 junge Menschen melden würden, die sagen ›wir machen mit‹«, nannte Rahdens Bürgermeister seinen Wunsch. Er betonte die enorme Wichtigkeit der »Kümmerer«, ohne die etwa die Flüchtlingswelle nicht hätte bewältigt werden können. »Die Ehrenamtlichen haben jeden Flüchtling an die Hand genommen und ihm geholfen«, lobte Bert Honsel.

Und so sei es auch kein Wunder, dass die Stadt Rahden neben der Ehrenamtskarte die entsprechenden Ehrenamtspreise – auch an Jugendliche – vergebe.

Interviews gegeben

Über ihre Erfahrungen berichteten Kristin Ruhnau (aktiv in Feuerwehr und Jugendfeuerwehr und Trägerin des Jugend-Ehrenamtspreises), Tina Koehler (Vorsitzende des Stadtsportverbandes), Sonja Kükelhan (30 Jahre Übungsleiterin und jetzt auch Mitarbeiterin in der Familienförderung der Stadt Rahden), Hannelore Kühnen (Mitglied der FWG Rahden und im Gremium, das die Ehrenamtspreise vergibt), Heike Krüger (Ansprechstelle für das Ehrenamt bei der Stadt Rahden), Lars Rehling (Badmintontrainer beim TuSpo Rahden und im Spielmannszug der Schützen tätig) sowie Frie­drich Sander (Ortsheimatpfleger in Preußisch Ströhen und über die Aktivitäten am Nordpunkt NRW ins Ehrenamt gelangt).