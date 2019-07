Start der Veranstaltungsreihe ist am 1. August mit dem Film »Aladdin«. Auf dem Programm stehen außerdem »König der Löwen« (2. August), »Der Junge muss an die frische Luft« (3. August), »Bohemian Rhapsody« (4. August), »A Star ist born« (5. August), »Drei Schritte zu dir« (6. August) und »John Wick: Kapitel 3«.

Der Einlass erfolgt jeweils ab 18 Uhr, die Filme beginnen bei Einbruch der Dunkelheit. Vorverkaufsstellen sind die Geschäftsstellen der Volksbank in Rahden, Wehdem, Lemförde, Espelkamp und Lübbecke. Tickets gibt es darüber hinaus im Dersa-Kino in Rahden und in der Geschäftsstelle der LÜBBECKER KREISZEITUNG in Lübbecke, Gerichtsstraße 1, Telefon 05741/34290, und online unter www.kinoheld.de sowie vor den jeweiligen Vorstellungen an der Abendkasse.