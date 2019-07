Von Anja Schubert

Rahden (WB). Das zweite Wochenende im Juli ist in Preußisch Ströhen dem großen »Krabbeln« vorbehalten, denn dann kommen traditionell Liebhaber von Käfer, Kübel und Co. aus ganz Deutschland und darüber hin­aus auf dem Sportgelände an der Landesgrenze zusammen. Die Vorfreude war auch bei der 31. Auflage groß. Doch die Wetterka­priolen, insbesondere zum Auftakt am Freitagnachmittag mit Starkregen, ließen vornehmlich die hart gesottenen Fans ihre Zelte aufschlagen.

100 Fahrzeuge am Start

Jan Siefken (links) und Lennart Stanze haben das Treffen sichtlich genossen. Foto: Anja Schubert

»Es sind mit etwas mehr als 100 Fahrzeugen nur ungefähr die Hälfte an Teilnehmern hier im Vergleich zu sonst«, konnte Manuel Hoffmann vom Orga-Team am Samstagmittag ein wenig enttäuscht, aber mit Verständnis berichten. »Es ist nun mal so, solch eine Veranstaltung steht und fällt mit dem Wetter, was uns jedoch nicht daran hindert, im nächsten Jahr auf ein Neues an den Start zu gehen.« Angesichts der ungemütlichen Witterung und im Bestreben, die abgespeckte Käferfamilie nicht unnötig auseinander zu reißen, wurde in diesem Jahr die geplante Ausfahrt kurzfristig abgesagt.

Party zum Auftakt

Die Party am Auftaktabend sei jedoch unverändert gut besucht gewesen und auch am Samstagabend war ausgelassenes Feiern angesagt. Mit der Gelegenheit zu Fachsimpeleien in geselliger Runde und der Teilebörse kam bei den meisten Gästen keine Langeweile auf. »Ich komme eh immer nur zum Chillen in toller Atmosphäre«, erläuterte Jan Siefken, der es sich mit seinem Kumpel Lennart Stanze auf dem Dach seines VW T3 von 1988 ungeachtet des Regens gemütlich machte. Gegen Feuchtigkeit von außen half außer einem Sonnenschirm kühler Gerstensaft von innen.

Tolle Stimmung

»Die Stimmung hier ist immer wieder schön«, betonte Siefken, der das Gefühl und die Leidenschaft für diese historischen Fahrzeuge quasi schon in die Wiege gelegt bekam. »Meine Eltern haben sich bei einem Käfertreffen kennengelernt und ich war als Kind schon mit ihnen unterwegs, da sie selbst bei uns zu Hause einen Käferclub geleitet haben«, erzählte der Auricher, der an der Landesgrenze zu den Stammgästen zählt. Erst im vergangenen Jahr habe er seinen T3 in sehr schlechtem Zustand erworben und sich dann an die Arbeit gemacht, diesen nach und nach »aufzupäppeln«.

Kontakte werden geknüpft

Auch Melanie Hoffmann und Christian Becker sowie ihren vier Kindern war schon von weitem anzusehen, dass Tiefenentspannung auf dem Gelände an der Reithalle oberstes Gebot war. »So lange das noch geht, ist alles okay«, bekundete Becker, der an diesen Treffen besonders schätzt, dass hier Leute aus den verschiedensten Städten sich zu Cliquen zusammen finden und sich immer wieder aufs Neue verabreden.