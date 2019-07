Von Elke Bösch

Deshalb hat sie ein Konzept erarbeitet, das alle wichtigen Themen rund um die Familienförderung beleuchtet. Ihr Paket hat den Sozialausschuss passiert und auch der Rat hat grünes Licht gegeben. Deshalb geht es jetzt richtig los. »Wir haben früher schon einen Willkommensgruß gehabt, aber jetzt wollen wir im Herbst neu starten und das Begrüßungsangebot ausbauen.«

Schlagkräftiges Team

Dazu ist zu allererst ein schlagkräftiges Team an ihrer Seite erforderlich, und drei feste ehrenamtliche Familienbegleiterinnen sind bereits gefunden. Die Säuglingskinderkrankenschwester Sonja Kükelhan, Cypriane Husemann, die bei Parisozial bereits einen entsprechenden Kursus absolviert hat, und Anna Moor, die das noch vorhat, freuen sich schon auf ihre Aufgaben. »Die Stadt ist auf der Suche nach Menschen, die diese Aufgabe ausfüllen möchten«, berichtet Krüger.

Landfrauen engagieren sich

Sie ist ausgesprochen erfreut darüber, dass sie die Rahdener Landfrauen für ihr Vorhaben gewinnen konnte. »Die stricken Söckchen und Mützchen für das Begrüßungspaket und haben tolle Ideen, was sie nähen könnten. »Aber zuerst bleibt es beim Stricken, denn das Material muss ich aus meinem Gesamtbudget bestreiten.« Das gelte auch für Spielzeug. »Deshalb wäre es super, Sponsoren für Sachspenden zu finden.«

Elternbegleitordner

Und was konkret planen Krüger und ihr Team? »Überschrieben ist unser Paket mit dem Titel ›Ausbau der Familienförderung‹. Angesprochen werden Eltern, auch zugezogene, mit neu geborenen Kindern. Die Familienbegleiterinnen oder die Familienbeauftragte treffen sich mit ihnen und überreichen einen Elternbegleitordner und ein Willkommenspaket.

Infos über Angebote

»Wo man sich trifft, entscheiden allein die Eltern.« Als Möglichkeiten nennt Krüger das Zuhause der Familie, Rathaus oder »Café Kinderwagen.« So könnten Tipps und Hilfestellungen gegeben werden und Angebote der Familienbildung aufgezeigt werden. »Unser Team kennt die Angebote für Familien in Rahden.« Dazu gehörten auch die »Frühen Hilfen«, die ihre Angebote in regelmäßigen Abständen vorstellten. Viele Eltern wüssten gar nicht, was ihnen an Unterstützungen offen stehe. Und Krüger legt Wert darauf, dass der Besuchsdienst eine informierende und unterstützende, aber keine kontrollierende Funktion hat.

Wertvolle Tipps

Allein der Elternbegleitordner enthält schon wertvolle Informationen – zum Beispiel über Kinderärzte, Hebammen, Erste Hilfe, Elternzeit, Elterngeld, Bildung und Teilhabe oder Kinderbetreuung wie Kindertagespflege, Kindergärten, Babysitter, Familienbildung, Freizeit, Spiel und Bewegung, Beratungsstellen und vieles mehr. Die Inhalte werden zukünftig auch auf der Homepage der Stadt zu finden sein. Weiterhin ist geplant, jährlich einen Informationstag für junge Familien zu organisieren. Das Willkommenspaket enthält neben selbst gestrickten Söckchen, Lätzchen und Mützen, nützliche und schöne Dinge rund um das Kind. Und Heike Krüger hat weitere Ideen: »Schön wäre ein Gutschein über einen Wassergewöhnungskursus in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband.«

Kindergärten

Natürlich arbeitet Krüger auch mit den Kindergärten und Hebammen eng zusammen. So hat sie vor Erstellung des Konzepts, insbesondere mit den Leitungen der Kitas Kontakt aufgenommen und deren Erfahrungen mit einfließen lassen. Daraus entwickelte sich die Arbeitsgruppe »Junge Familien in Rahden. Bei den regelmäßigen Treffen haben weitere Netzwerkpartner die Möglichkeit, ihr Angebot für Eltern vorzustellen und auf Wunsch mit eingebunden zu werden. Gemeinsam will man zudem zu einem Informations-Nachmittag einladen. In einer gemütlichen Atmosphäre sollen die neuen Erdenbürger vom Bürgermeister und von Vertretern der Politik persönlich begrüßt werden. »Das gibt Rat und Verwaltung die Möglichkeit, aus erster Quelle von Bedarfen, Problemen und Wünschen junger Familien zu erfahren und auf diese zu reagieren, um die Stadt Rahden als einen familienfreundlichen Ort auszubauen«, ist Heike Krüger überzeugt.

Chance für die Stadt

Eltern können sich darüber hin­aus über Unterstützungsleistungen verschiedener Institutionen, informieren, erfahren mehr über die Vermittlung von Tagesmüttern, Kindergärten, das Café Kinderwagen und bei Bedarf können sie direkt mit den Ansprechpartnerinnen in Kontakt treten. Die Familienförderung bietet darüber hinaus viele Chancen für die Stadt Rahden. Sie ist als weicher Standortfaktor ist ein wichtiger Baustein. »Unternehmen ist es wichtig, Rahden als familienfreundliche Stadt zu gestalten. Mit den Willkommensbesuchen und dieser Art von Unterstützung setzt Rahden neben ausreichender Kinderbetreuung und dem Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum ein deutliches Zeichen für junge Familien«, meint Krüger. Am Herzen liegt ihr auch die Einbindung von Vereinen wie Landfrauen oder Stadtsportverband und natürlich ist auch der Präventionsrat als kompetenter Ansprechpartner mit im Boot.

Wer noch mehr erfahren möchte, kann sich bei Heike Krüger, Telefon 05771/7315, oder ­ E-Mail an: h.krueger@rahden.de melden.