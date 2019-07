Haben sich am Großen Stein getroffen (von links): Thorsten Klein, Marlies Schröder, Ulrich Koors, Frank Holtmann, Bianca Winkelmann, Achim Zacharias und Christian Krüger.

Rahden (WB/bös). Vor der Kulisse des Großen Steins in Tonnenheide ist jetzt das jährliche Sommergrillen der CDU-Ortsunion Tonnenheide veranstaltet worden. Trotz mäßiger Temperaturen fanden mehr als 30 Mitglieder und Freunde der CDU den Weg zum Speicherhaus am Naturdenkmal. Unter ihnen waren die Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann, der stellvertretende Fraktionsvorsitzender Thorsten Klein, die Ortsvorsteherin von Schmalge Marlies Schröder und der Ortsvorsteher der Stadt Rahden Frank Holtmann.

Tonnenheides Ortsunionsvorsitzender Christian Krüger berichtete über den Stand des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses und über den »beherzten Einsatz der Feuerwehr, der vor einigen Wochen Tonnenheide bei der Beseitigung der Folgen einer Windhose wertvolle Hilfe geleistet hat«, betonte Krüger. »Hier hat sich wieder gezeigt, wie wichtig eine gute Ausstattung und Infrastruktur ist, um das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrkameraden zu unterstützen«, stellte Christian Krüger deutlich heraus.

Änderung des Planes

Brandaktuell berichtete die vom Vorstand eingeladene Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann von der CDU/FDP-Regierungs­koalition beschlossene Änderung zum Landesentwicklungsplan (LEP). Winkelmann hob hervor, dass mit den verabschiedeten Änderungen wichtige Weichenstellungen für Wohnungsbau, Klimaschutz, Landwirtschaft auf den Weg gebracht worden seien, die insbesondere die Stärkung und Entwicklung des ländlichen Raumes betreffen würden. »Somit besteht die Möglichkeit, gerade in Ortschaften mit weniger als 2.000 Einwohnern die Umnutzung von freien Flächen für Wohnbebauung und Industrie wieder zu erleichtern«, erläuterte Winkelmann.

Christian Krüger sieht Chancen

Die Änderung des LEP bewertete Christian Krüger insbesondere für die Entwicklung von Tonnenheide als Chance, um künftig jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, in Tonnenheide zu bleiben und hier ihren Lebensmittelpunkt zu erhalten, beziehungsweise zu bestimmen. Darüber hinaus hatte Bianca Winkelmann zu den Themen Straßen-Anliegerbeiträge (KAG), Ökologie, Breitbandausbau interessante Informationen aus ihrer Arbeit in Düsseldorf mitgebracht. Daraus entwickelte sich eine angeregte Diskussion mit dem Plenum, in der sich zeigte, dass die Themen, die im Landtag diskutiert werden, auch auf lokaler Ebene die Bürger berühren und bewegen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen klang die Zusammenkunft am frühen Nachmittag mit einem gemütlichen Beisammensein aus.

»Der Vorstand der Ortsunion plant im kommenden Jahr eine Wiederholung der gelungenen Veranstaltung«, kündigte Krüger an.