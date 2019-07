Rahden (bös). Der Mittelalterliche Markt muss im kommenden Jahr eine Zwangspause einlegen. Diese sehr beliebte zweitägige Veranstaltung reiht in der nächsten Saison nicht in die Aktionstage im Museumshof Rahden ein.

Das hat die Leiterin der historischen Einrichtung in Kleinendorf, Lena Meyer, am Dienstag mitgeteilt. »Leider hat der Verein der ›Recken zur Porta e.V.‹ uns mitgeteilt, dass er aus vereinsinternen Gründen den Mittelalterlichen Markt an der Burgruine nicht weiter durchführen kann«, bedauert Meyer die Absage.

Tausende Besucher

Gemeinsam mit der Stadt Rahden hat der Verein in den vergangenen sieben Jahren die Veranstaltung durchgeführt und betreut. »Das Mittelalterliche Treiben hat sich in unserer der Region etabliert und jedes Jahr viele Besucher auf den Museumshof gelockt«, berichtet Lena Meyer. Auch in der aktuellen Saison kamen 3356 Ausflügler, die sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen wollten.

Enormer Zeitaufwand

Daher möchte Museumsleiterin Lena Meyer auch auf jeden Fall an dem Event festhalten und ist nun auf der Suche nach neuen möglichen Partnern. Meyer bedauert das Ende der Zusammenarbeit mit den »Recken zur Porta« sehr, »denn in den vergangenen Jahren war es immer eine unkomplizierte, vertrauensvolle und harmonische Zusammenarbeit«, erläutert Meyer, die auch als Tourismusbeauftragte der Stadt Rahden fungiert.

Aus Sicht der Mitglieder des Vereins könne sie den Schritt aber verstehen, denn der Markt bedeute für alle und vor allem für die Vorsitzenden einen enormen Zeitaufwand neben dem eigentlichen Privat- und Berufsleben der Verantwortlichen.

Lange Vorbereitungszeit

»Da der Mittelalterliche Markt eine lange Vorbereitungszeit und viel Organisation erfordert, wird er im kommenden Jahr nicht können«, erklärt Lena Meyer die Gründe für die Zwangspause.

Neuer Veranstalter gesucht

Erst müsse jetzt ein neuer Veranstalter gefunden und ein neues Konzept entwickelt werden, sagte Lena Meyer. »Die ›Recken zur Porta‹ haben bereits mögliche Nachfolger genannt, mit denen sich die Stadt Rahden in Verbindung setzen wird«, kündigt Lena Meyer in ihrer Pressemitteilung an. »Wir hoffen natürlich, dass das Mittelalterliche Treiben dann im Jahr 2021 in die nächste Runde gehen kann«, schaut die Museumsleiterin der historischen Einrichtung weiter positiv gestimmt in die Zukunft.

Ein KOMMENTAR von Elke Bösch

Schade. Der Mittelalterliche Markt ist von Beginn an wohl eine der erfolgreichsten Aktionen auf dem Museumshof gewesen. Ritterspiele, Feuerspektakel, Schwerter und Met, alte Gewänder stehen in der Publikumsgunst zur Zeit ziemlich oben in der Top-Ten zahlreicher Leute. Deshalb werden auch immer mehr Events dieser Art landauf landab organisiert. Aber auch die immer größere Konkurrenz wirkte sich kaum auf die Besucherzahlen bei den Museumshoftreffen aus. Das wird auch daran liegen, dass dieser Mittelalterliche Markt in so malerischer Kulisse und im Schatten einer echten Burgruine gefeiert wird. Also bleibt zu hoffen, dass Lena Meyer und die Stadt schnell einen kompetenten Veranstalter finden. Die Museumsleiterin ist zuversichtlich. Das stimmt positiv.