Rahden (WB). »Die Auszubildenden der Stadtsparkasse Rahden erhalten bei ihrer Ausbildung die Möglichkeit, ein eigenes Projekt zu planen und es in die Tat umzusetzen. Dabei entwickeln die jungen Mitarbeiter eine eigene Idee und setzen diese eigenverantwortlich um. Dabei steht die Tätigkeit im Team im Fokus und das selbstständige Arbeiten wird gefördert«, informiert das Geldinstitut.

Dieses Jahr bereiten die Auszubildenden zwei Infoveranstaltungen rund um das Thema Online-Banking vor. »Sie möchten die Kunden informieren, die noch kein Online-Banking nutzen, und über die Vorteile aufklären«, heißt es von der Stadtsparkasse weiter. Außerdem sei das Online-Banking zwischenzeitlich um zahlreiche Funktionen erweitert worden.

Die beiden Infoveranstaltungen werden in dem Vortragsraum der Stadtsparkasse durchgeführt. Die Termine sind am Donnerstag, 8. August, und am Donnerstag, 15. August, jeweils ab 16 Uhr. Der Vortrag dauert etwa eine Stunde. Wer Interesse hat sich den Vortrag der Auszubildenden anzuhören, kann sich unter Telefon 05771/972222 für einen der beiden Termine anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.