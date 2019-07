Von Peter Götz

Rahden (WB). Die Bedingungen sind ausgezeichnet am Montagabend in Sielhorst. Es ist 27°C warm, leichter Wind weht und etwa 20 traditionsbegeisterte Helferinnen und Helfer stehen bereit, während die Experten Günter Schlüter und Heinz Warner gekonnt mit den alten Sensen das Getreide mähen.

Es gilt, 20 Garben zu je 20 Bündeln des Getreides zum Trocknen aufzustellen. Bei der traditionellen Ernte von Hand, darf das Korn zum Zeitpunkt des Schnitts nicht komplett trocken sein, da sich sonst die einzelnen Körner aus der Ähre schon bei der Erschütterung lösen und somit größtenteils nicht beim Müller landen würden, sondern verstreut auf dem Feld verblieben.

In Hocken angeordnet

Das Schnittgut wird mit groben Holzrechen vorsichtig in handliche Portionen zerteilt, diese werden von den fleißigen »Mägden und Knechten«, mithilfe einiger langer Halme, zu Bündeln verschnürt und im Anschluss fachgerecht zu den markanten »Hocken« am Feldrand zum Trocknen angeordnet. Diese Trocknung dauert bei gutem Wetter noch drei bis vier Tage, dann werden die Garben sorgsam in der Scheune bis zum Dreschen gelagert.

Vorführungen

»Roggen und Dinkel waren in unserer Gegend traditionell üblich, weil sie auf den trockenen, sandigen Böden besser wuchsen als der Weizen«, berichtet Klaus Donzelmann. »Für jede unserer Dreschflegel-Vorführungen benötigen wir vier Hocken des Getreides, die wir in bis zu fünf Arbeitsgängen vollständig mit den Flegeln im Sechsertakt ausdreschen. Dabei werden die Bunde mit kleinen, hölzernen Gaffeln (Gabeln) zwischenzeitlich umgeschichtet und in der sogenannten Windfege abschließend das Korn vom Stroh getrennt. Bei den Vorführungen ist es uns besonders wichtig, nicht nur mit den Flegeln über die Garben zu gehen, sondern die komplette Verarbeitung zu demonstrieren. Auch das Stroh war historisch betrachtet ein wertvoller Rohstoff beispielsweise zur Dachdeckung und Dämmung, als Beifutter für Pferde oder, wie es heute noch verwendet wird, als Einstreu in der bäuerlichen Tierhaltung.«

Grillen und klönen

Nach etwa zwei Stunden ist das Werk vollbracht, auf dem Feld stehen die 20 Getreidehocken in der untergehenden Sonne und die Erntearbeiter gehen zum gemütlichen Teil des Abends über. Es wird gegrillt, geklönt und natürlich darf auch eine Flasche Gerstensaft nicht fehlen.

Die nächsten Auftritte

Wer die Dreschflegelgruppe sehen möchte, kann dies am Kreismühlentag auf dem Museumshof am 25. August und am 8. September in Wehe am »Tag des offenen Denkmals«. Und natürlich sind die Dreschflegel am 22. September, beim 25-jährigen Jubiläum des Heimatvereins Sielhorst, wo ein buntes Programm für die ganze Familie auf die hoffentlich zahlreichen Besucher wartet, in Aktion.