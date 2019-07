Freitag

Los geht es um 16 Uhr mit dem Kaffeetrinken für alle. Das Antreten der Schützen erfolgt am Vereinslokal Niermann. Von 16.30 bis 17.30 Uhr steht das Plakettenschießen an, zu dem sich alle Teilnehmer bis 17.15 Uhr melden müssen.

Um 17 Uhr beginnt das Kinderkönigsschießen auf der Laseranlage, deshalb können auch jüngere Kinder mitmachen. Von 18 bis 19 Uhr ist das Königsschießen vorgesehen und etwa um 19 Uhr die Proklamation der neuen Könige im Festzelt geplant. Der Empfang der Gastvereine Preußisch Ströhen und Nordel erfolgt um 20 Uhr. Danach beginnt der Festball.

Samstag

Um 15 Uhr ist Antreten am Vereinslokal, um die Majestäten abzuholen. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Tielger Schützen in 2020 möchte der Verein ein Foto mit allen Mitgliedern machen lassen. Deshalb die bitte, soweit vorhanden, in Uniform zu erscheinen. Es kommen aber auch die Mitglieder, die keine Uniform haben, mit auf das Bild«, heißt es vom Vorstand weiter.

Außerdem soll ein Foto der Alten Garde gemacht werden, auch mit den Ehepartnern der verstorbenen Mitglieder. Um 18 Uhr ist Abmarsch vom König zum Festzelt und um 19.15 Uhr Antreten zum Empfang des Oppenweher Schützenvereins. anschließend beginnt der Festball.

Sonntag

Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen mit Musik und weiteren Unterhaltungsangeboten.