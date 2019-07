Ströhen (WB). Die Vorbereitungen für das nächste Attraktion im Tierpark Ströhen laufen auf Hochtouren und selbst das Wetter spielt mit, obwohl selbst orientalische Nächte eher kühler sind als zurzeit in unseren Breitengraden, heißt es in der Ankündigung.

Mit der »Orientalischen Nacht« morgen, Samstag, möchte der Tierpark an den spanischen Abend anknüpfen, der in diesem Jahr viele Besucher nach Ströhen gelockt hat. »Bei dem Ausflug in den Orient stehen natürlich die Kultur und die Genüsse aus diesen Ländern im Vordergrund. Am Abend haben die Besucher an verschiedenen Stationen rund um den Gestütsinnenhof die Möglichkeit, kulinarische Spezialitäten der orientalisch/indischen Küche zu erstehen«, kündigt Yvonne Habermann vom Tierpark an.

Buntes Schauprogramm

Aber nicht nur kulinarisch sollen die Gäste verwöhnt werden. Die Einrichtung präsentiert ab 20 Uhr ein buntes Schauprogramm wie aus 1001 Nacht. Die indischen Elefanten der Familie Errani zeigen sich im orientalischen Ambiente im Gestütsinnenhof und auch die »Wüstenschiffe« der Familie Frank dürfen bei einem solchen Anlass nicht fehlen. »Mit seiner Freiheitsdressur mit Kamelen und arabischen Hengsten begeistert Miguel Frank immer wieder große wie kleine Tierparkfreunde«, verspricht Habermann.

Eigene Pferde zeigen

Die arabischen Stuten und ihre Fohlen begeistern immer wieder die Besucher des Tierparks und des Gestüts Ismer in Ströhen. Die arabischen Stuten und ihre Fohlen begeistern immer wieder die Besucher des Tierparks und des Gestüts Ismer in Ströhen.

Selbstverständlich stelle das Gestüt Ismer passend zum Motto auch seine arabischen Schönheiten aus dem heimatlichen Stall. Die Stuten mit ihren Fohlen seien immer wieder für die Besucher ein ganz besonderer Hingucker.

Seit Jahrtausenden ist auch der orientalische Tanz ein wichtiger Bestandteil der Kultur des Morgenlandes und auch hierzu hat sich Tierparkleiter Nils Ismer etwas einfallen lassen: »Wir freuen uns, dass wir für unseren Abend die ›Orientalischen Perlen‹ aus Espelkamp engagieren konnten.« Die Gruppe besteht seit drei Jahren aus Frauen mit unterschiedlichen Tanzerfahrungen.

Sie präsentieren klassische und moderne orientalische Tänze mit viel Spaß an Tanz und Musik.

»Die Gäste haben die Möglichkeit, den Tierpark bereits tagsüber zu den üblichen Eintrittspreisen zu besuchen. Wer erst am Abend kommen möchte, zahlt 14 Euro Eintritt und wird von einem zauberhaften Programm wie aus 1001 Nacht überrascht«, versichert Dr. Nils Ismer.