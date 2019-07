An der Wagenfelder Straße in Rahden-Tielge hat es erneut einen Flächenbrand gegeben. Ursache war vermutlich eine Zigarettenkippe. Foto: Michael Nichau

Von Michael Nichau

Rahden (WB). »Bitte keine brennenden Zigarettenkippen aus dem fahrenden Auto werfen«, bittet Rahdens Wehrführer Mark Ruhnau alle Autofahrer. Anlass ist ein erneuter Flächenbrand in Rahden-Tielge am Sielhorster Bruch am Freitag zur Mittagszeit.