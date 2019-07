Von Elke Bösch

Rahden/Stemwede (WB). Auch am Wochenende ist keine Ruhe eingekehrt. »Jetzt reicht es langsam. Unsere Leute sind am Limit. Wir sind gar. Es ist echt extrem, was da abgeht.« Die Feuerwehrchefs aus Rahden und Stemwede, Mark Ruhnau und Joachim Lübke, sind sich einig. Die Kameraden brauchen eine Atempause. Denn am Samstag mussten wieder Flächenbrände in beiden Kommunen gelöscht werden. »Nach den sieben Einsätzen am Donnerstag , wurden wir Samstag vier Mal alarmiert. Es brannte in Niedermehnen, Sundern, im Ilweder Wäldchen in Haldem und abends in Oppendorf«, berichtet Lübke.

Auch Gebäude in Gefahr

Die Fläche am Weidefeld ist völlig verbrannt. Foto: Gertrud Premke Die Fläche am Weidefeld ist völlig verbrannt. Foto: Gertrud Premke

Raus mussten auch die Kameraden im Rahdener Stadtgebiet. »Es wurden Brände im Stegerholz in Sielhorst (dort entfachten Glutnester wieder ein Feuer) und am Lampenort an B 239 in Kleinendorf gemeldet. Die Löschgruppe Tonnenheide rückte zu einem Flächenbrand in Schmalge aus und um 16.50 Uhr ging es Richtung Levern. Dort mussten wir aber nicht mehr eingreifen«, beschreibt Ruhnau das Geschehen.

Am Samstag waren auch Gebäude in Gefahr. »In Niedermehnen liefen die Flammen auf ein Wohnhaus zu. Und bei dem Wind breitet sich das Feuer enorm schnell aus. Im Ilweder Wäldchen war noch etwa 50 Meter Platz zwischen Häusern und Brand«, betont Lübke. »In Kleinendorf an der B 239 konnten wir das Feuer gerade noch stoppen – einen Meter vor einem Stall«, erklärt Ruhnau.

Zigarettenkippen?

Beide Wehrführer vermuten stark, dass auch Zigarettenkippen Ursache für den Ausbruch einiger Flächenbrände sind. Wegen des Lupeneffektes, sollte aber auch kein Glas an den Straßenrändern entsorgt werden. Verdächtig sei es immer, wenn keine Landwirte mit Maschinen auf den Feldern sind und das Feuer im Wegeseitenbereich ausbreche – wie am Samstag an der B 239 oder bei einem Brand in Sundern. »Da haben wir von Anliegern erfahren, dass definitiv auf dem Acker seit zwei Tagen kein Landwirt mehr war«, sagt Joachim Lübke. Ein Böschungsbrand lag auch in Dielingen an der B 51 vor. Der Dank der beiden Feuerwehrleiter gilt den Landwirten. Sie helfen mit Wasser aus Güllefässern beim Löschen.

Übrigens laut Ruhnau haben am Samstag sechs Mann vom Löschzug Rahden beschlossen, nach einem Einsatz gleich im Gerätehaus zu bleiben. Ihr Argument: »Wir werden ja sowieso dauernd alarmiert.«

Aber es sind nicht nur die Feuer, die die Kameraden zurzeit auf Trab halten. Denn für die Rahdener begann der Samstag bereits um 0.14 Uhr. »Da wurden wir zu einer Türöffnung gerufen und aus dem gleichen Grund noch einmal um 8.51 Uhr. Das Problem ist, dass gerade die älteren Menschen einfach zu wenig trinken und wenn sie dann in einer hilflosen Lage sind, müssen wir ausrücken«, berichtet Ruhnau.

Ein Kommentar von Elke Bösch

Da kann man nur den Hut ziehen. Was unsere Freiwilligen Feuerwehren in Rahden und Stemwede leisten, das ist nicht hoch genug zu würdigen und sollte diejenigen, die meinen, die Kommunen stecken zu viel Geld rein in unsere Wehr, zum Schweigen bringen. Die Kameraden sind nämlich jeden Cent wert und verdienen auch moderne Gerätehäuser. Und sie verdienen zudem Anerkennung. Die gibt es zurzeit auch in den Rahdener Gruppen bei Facebook. Und die, die sich dort zu Wort melden, den Kameraden danke sagen für ihren Einsatz, tun genau das Richtige. Zu oft nimmt man nämlich uneigennütziges Engagement als selbstverständlich hin. Es ist gut, der Freiwilligen Feuerwehr deutlich zu sagen, oder zu schreiben, wie sehr man ihre Arbeit schätzt.