Von Heidrun Mühlke

Zum ersten Mal hätte er auf die Königsscheibe geschossen, erklärte der 50-jährige Glückspilz. Als Adjutanten werden Elke und Martin Buck sowie Dorle und Ingo Holle die Majestäten unterstützen. Für Bernd Schmidt reichte es zur Vizekönigswürde. Insgesamt hatten sich sechs Schützinnen und Schützen einen spannenden schießsportlichen Wettbewerb um den Tielger Königsthron geliefert.

Spannung auch bei Kindern

Zwar muss die Jungkönigskette in diesem Jahr eingemottet werden, dafür aber sicherte sich ­Sabrina Huck, die Tochter des Schützenkönigs, erneut die Kinderkrone. Wie im zurückliegenden Jahr haben sich Sabrina Huck und Tom Leicht beim Schießen nichts geschenkt. Letztlich ging aber die zwölfjährige Schülerin Sabrina als Siegerin hervor und darf sich nun Kinderschützenkaiserin nennen. Tom Leicht steht als Prinzgemahl an ihrer Seite.

Regent zum Jubiläum

Vereinspräsident Hermann Winkler freute sich sehr, dass die Tielger »Grünröcke« mit einem König ins Jubiläumsjahr starten können. Der Verein feiert im kommenden Jahr seinen 100. Geburtstag. Vor der abendlichen Proklamation im Festzelt hatte er noch einmal den scheidenden Majestäten Bärbel und Bernd Schmidt für deren Regentschaft gedankt bevor diese die Insignien an ihre Nachfolger weiterreichen mussten.

»Ihr habt unseren Verein in hervorragender Weise vertreten. Es ist wohl einzigartig in Tielge, dass eine Königin nach der Feier am nächsten Morgen so fit ist, dass sie in der Kirche Orgel spielen kann«, lobte Winkler.

Die neuen Majestäten feierten die Tielger mit den Gastvereinen aus Preußisch Ströhen und Nordel beim Festball. Am Samstag war der Oppenweher Schützenverein eingeladen. Für Stimmung im Zelt sorgte die Band »Two Steps«, die Ausmärsche wurden vom Spielmannszug begleitet.

Bedingungsschießen

Auszeichnungen erhielten: Goldene Schnur: Barbara Schmidt; 1. silberne Eichel: Friedrich Kattelmann, Jahresspange in Silber: Sarah Kattelmann und Bastian Steinkamp; Jahresspangenanhänger in Silber: Michael Westerkamp, Martin Buck, Anette Schiwek und Tobias Spreen; Jahresspangenanhänger in Gold: Margret Longstaff und Christine Bruns; 3. Sonderauszeichnung Eichel Gold: Elke Buck und Hartmut Vatthauer; 4. Sonderauszeichnung Eichel Gold: Heike Thielemann; Große Jahresspange in Gold: Stacey Longstaff; 1. Anhänger an Große Jahresspange: Thomas Dietzmann; 4. Anhänger an Große Jahresspange: Anni Dubenhorst und 5. Anhänger an Große Jahresspange: Eckhard Seeker.