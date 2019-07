Rahden (WB/bös). Dieses niedliche Kaninchen sucht seine »Familie«. Der kleine zahme Nager ist vermutlich ausgebüchst und hoffentlich nur vorübergehend in das Tierheim in Lübbecke eingezogen. Das hoffen auch die Finder, Alex und Dorothee Brandt. Alex Brandt entdeckte das schon geschwächte, verängstigte Tier mitten auf der Fahrbahn am Ende der Langen Straße/Ecke Bremer Straße in Rahden.