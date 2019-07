Rahden (WB/bös). Es geht los: Am Donnerstag, 1. August, beginnt nicht nur der August, sondern auch das Volksbank Lübbecker Land Open Air Kino, das mit dem Dersa Kino in Rahden auf einer Wiese am Museumshof veranstaltet wird. Natürlich hoffen die Veranstalter, dass wieder Tausende von Besuchern an die historische Anlage in Kleinendorf kommen. In 2018 waren es 5500 Besucher. Ab 18 Uhr ist Einlass und die Filme beginnen bei Einbruch der Dunkelheit. Also bleibt noch genügend Zeit für Nachos, Popcorn und Getränken wie den Cocktails aus der Kino-Bar. Von Donnerstag bis Samstag gibt es zudem Pizza aus der Pizzeria Leonardo und von Sonntag bis Mittwoch ist die Burgerbox aus Bohmte auf dem Museumshof.

Der Film

Am Donnerstag, 1. August, ist in »himmlischer Atmosphäre« Auftakt mit dem Film »Aladdin«. Dabei können die Zuschauer Abenteuer, Komödie, Musik und Märchen erleben. Zum Inhalt: »Seit Generationen verzaubern die Abenteuer von Aladdin, der Wunderlampe und der schönen Prinzessin Jasmine die Menschen. Regisseur Guy Ritchie katapultiert die Geschichte jetzt mit seiner rasanten Live Action-Verfilmung ins 21. Jahrhundert. Lassen Sie sich entführen in die märchenhaften Welten der magischen Stadt Agrabah mit seinen Bazaren, Palästen und fliegenden Teppichen, in der Will Smith als Flaschengeist Genie Wünsche erfüllt.«

Vorverkauf

Karten kosten an der Abendkasse je zehn und im Vorverkauf sieben Euro. Und hier bekommen Sie Eintrittskarten: In den Geschäftsstellen Rahden, Espelkamp, Lemförde, Wehdem und Lübbecke der Volksbank Lübbecker Land, im Dersa Kino, in der Geschäftsstelle der Lübbecker Kreiszeitung sowie bei www.kinoheld.de.

Gewinnspiel

Wir verlosen wieder Freikarten. Die Veranstalter stellen viermal zwei Tickets zur Verfügung. Die Verlosung erfolgt jeweils einen Tag vor Filmvorführung. Was müssen Sie tun? Rufen Sie, Mittwoch, 31. August, ab 11 Uhr unter Telefon 05771/608815 an. Die Leitung ist zehn Minuten freigeschaltet. Wenn Sie die Frage: »Aus welcher Märchensammlung stammt die Geschichte von Aladin?« richtig beantworten, nehmen Sie an dem Gewinnspiel teil.