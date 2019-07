Rahden (WB/bös). Zum letzten Mal in dieser Saison wird im Stadtgebiet Rahden ein Schützenfest gefeiert. Dazu ein laden am 2., 3.und 4. August die Sielhorster »Grünröcke« alle Sielhorster und andere Besucher auf den Festplatz an der ehemaligen Schule ein.