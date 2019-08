Von Elke Bösch

Stadt nicht zuständig

»Wir als Stadt sind für diese beiden Landesstraßen nicht zuständig, haben trotzdem aber schon freiwillig einen Abschnitt der Lübbecker Straße komplett saniert«, betonte Flieder. »Wegen der übrigen Strecke stehen wir in Kontakt mit Straßen NRW.« Bei den Gesprächen sei es auch darum gegangen, wie man mit den Radwegen verfahre und um die Koordinierung von Straßen- und Kanalbau, sagte Flieder. Geplant sei jetzt, dass der Landesbetrieb in absehbarer Zukunft mit der Sanierung beginne. Die Erneuerung soll in fünf Abschnitten erfolgen, beginnend auf der Lübbecker Straße am Kreisel bis zum Bahnübergang an der Mindener Straße.