Gerold Fuhler und Martin Engbers singen plattdeutsche Lieder und treten am Freitag am NRW-Nordpunkt auf.

Station am »nördlichsten Punkt« von Nordrhein-Westfalen. Der NRW Nordpunkt ist auch ein Ort kultureller Begegnungen.

Karten gibt es auch im Vorverkauf

Wunnerwark spielt mit der Zeit, unterwirft sich jedoch nicht dem Mainstream. Freundlich gehts in den Texten auch um unangenehme Themen. Bestimmend ist der Spaß am Singen, an der plattdeutschen Muttersprache, am Musizieren mit Akkordeon, Bass, Gitarre, Mundharmonika, Schäferpfeife, Geige, Klarinette, Schlagwerk und Melodika, Oder auf Plattdeutsch kurz zusammengefasst: Musik van Hand moaket.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten sind im Vorverkauf im Raiffeisen-Markt Preußisch Ströhen und an der Abendkasse erhältlich. Die Heimatfreunde Preußisch Ströhen freuen sich auf viele Gäste.