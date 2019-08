Von Michael Nichau

Rahden (WB). »Die Argumente werden einfach nicht gehört«, sagt Helmut Uphoff, 40 Jahre Vorsitzender des Fischereivereins Rahden und heute Fischereiberater des Kreises Minden Lübbecke. Er übt weiterhin Kritik an den seit 1987 durchgeführten Maßnahmen zur Renaturierung der Großen Aue.

Daran hätte auch der Besuch des Staatssekretärs im Umweltministerium, Dr. Heinrich Bottermann, an der Aue in Rahden vor einiger Zeit nichts geändert, meinte Uphoff, härtester Kritiker von Kreisverwaltung und Bezirksregierung. »Schon vor drei Jahren gab es Versprechungen, dass sich hier etwas ändern würde. Wir warten immer noch«, sagt Uphoff.

Kreis und Land gefragt

Letztlich seien Kreis und Land gefragt, wenn es um die Verwirklichung der Wasserrahmenrichtlinie in den kommenden Jahren gehe. Diese setzt unter anderem die Durchgängigkeit der Gewässer voraus. »Die Wehre in dem alten, begradigten Lauf der Aue wären damit abgängig und in dem neuen, sich dahinschlängelnden Flusslauf ist keine Fließgeschwindigkeit vorhanden«, meint Uphoff und verweist auf seine jahrelange Kritik: Es ist einfach kein Gefälle im Lauf der Großen Aue vorhanden. »Die angelegten Umlaufgewässer verlanden, verschatten durch die hohen Bäume und kommen zum Stillstand.«

Das Resultat – nach Feststellungen Uphoffs und mehreren Gutachten: »Die damals als schützenswert erachteten Fisch- und Muschelarten sind verschwunden. Es kommt zu einer zunehmenden Verlandung der neuen Gerinne. Es sind teils nur noch stinkende Tümpel.«

Im November 2018 habe es einen Termin gemeinsam mit der Biologischen Station des Mühlenkreises gegeben. Dabei sei auch ein Pflege- und Maßnahmenkatalog erarbeitet worden. Dazu zählen Gehölzschnitte an den Flussufern. »Wir müssten Geduld haben, hieß es damals«, kritisiert der heute 82-jährige Uphoff.

Immer wieder Gutachten

2004 und 2005 habe es bereits erste Gutachten gegeben. Die Fischarten wurden 2013 untersucht. »Bitterling, Schlammpeitzger und Steinbeißer sind hier nicht mehr vorhanden. Diese Fischarten wollte man ursprünglich schützen«, erläutert Uphoff.

Immer wieder habe er darauf hingewiesen, dass die Aue-Renaturierung, so wie sie damals ausgeführt wurde, nicht funktionieren könne. »Eigentlich müsste man einen durchlaufenden, aber sich windenden Flusslauf schaffen. Da die kanalisierte Aue aber das Regenhochwasser aus der Umgebung aufnimmt, kann der alte Flusslauf nicht abgeklemmt werden. Das würde zu erheblichen Protesten aus der Nachbarschaft führen«, sagt Uphoff.

Ökologie anderer Art

»Ja, es hat sich eine Ökologie entwickelt, aber nicht so, wie es ursprünglich beabsichtigt war. Derzeit handelt es sich um Feuchtgebiete ohne wirklichen Flusslauf mit entsprechenden Kräutern, die auch Libellen anlocken. Vogelarten, vor allem Wiesenvögel, die früher vorhanden waren und die man für schützenswert hielt, sind hier nicht mehr heimisch«, fasst Uphoff zusammen.

Letztlich würden Kreis und Land wieder um Geduld ersuchen. »Inzwischen wachsen die Bäume in der Renaturierung weiter und der Schnitt-Aufwand wird immer größer«, meint Uphoff.

Dazu ein Kommentar von Michael Nichau:

Wenn jemand Kenntnisse über die Große Aue und darin heimischen Tiere hat, dann Helmut Uphoff. Dazu qualifizieren ihn schon seine 40 Jahre als Vorsitzender des Fischereivereins.

Seine Kritikpunkte sind auch aufgenommen worden. Das zeigt die Karte der Aue-Renaturierung, die er zum Ortstermin mitgebracht hat. Die Schwachpunkte sind in der Politik bekannt. Doch zurückrudern und zugeben, dass die Renaturierung fehlgeschlagen ist, kann man wohl nicht.

Die Bäume in der Renaturierung wachsen. Laubfall sorgt für Verlandung und es tut sich weiterhin nichts. Geduld wird gefordert, denn letztlich traut sich hier niemand an eine eigentlich erforderliche erneute Umgestaltung der Aue heran.

Michael Nichau