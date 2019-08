Rahden (WB/ni). Die Tagesfahrt des Sozialverbands Wehe hat die Teilnehmer gemeinsam mit der Alten Garde des Schützenvereines in Richtung Hameln geführt. Gut gelaunt waren 41 Personen an Bord des Busses, Der Fahrer steuerte zunächst einen Haltepunkt an der Weser in Bodenwerder an, wo gefrühstückt wurde. Dann ging es weiter nach Fürstenberg zur bekannten Porzellanmanufaktur gleichen Namens die bereits seit 1747 besteht.