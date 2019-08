Von Florian Hemann

Denn wer bei Temperaturen um die 32 Grad mit Schirmmütze und Halstuch in der Sonne arbeitet, kommt nicht drumherum, sich auch mal in den Schatten zu begeben. Egal ob hier an der Tonnenheider Hochzeitsmühle oder auch beim Aktionstag am Museumshof: Jede kleine Brise oder ein Ort im Schatten boten eine willkommene Abkühlung.

Das galt am Museumshof vor allem auch für die Sielhorster Dreschflegelgruppe. Immer im passenden Rhythmus schlugen die Akteure auf das Getreide ein und viele Kinder nutzen die Gelegenheit, es den Männern mit speziellen kleineren Dreschflegeln gleich zu tun. Überhaupt bot der Kreismühlentag in Rahdens Freilichtmuseum vor allem für die Kinder ganz viel und stand unter der Überschrift eines »Familienfestes«. So stand auch Rahdens Familienbeauftragte Heike Krüger für Fragen zu Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Egal wer das Kassenhäuschen an diesem Nachmittag passierte – Gisela Bollhorst, Annelene Dunker und Luise Jäger hatten auf jeden Fall alles gut im Blick. Die drei Damen saßen ausgerüstet mit scharfen Messern an einem schattigen Plätzchen im Eingangsbereich des Museumshofes und schälten Kartoffeln für die altbekannten Puffer der Kleinendorfer Landfrauen.

Ein bisschen plaudern, schauen, wer so kommt – »das ist das Schönste«, sagte Annelene Dunker mit einem Augenzwinkern. Im Schoß stand derweil der Topf für die Schalen und unten auf dem Boden der Eimer für die fertigen Knollen. Welche Menge am Ende durch ihre Hände gehen sollten, wussten sie selbst nicht so genau.

Gut 300 Kilogramm müssten es sein, hatten sie überschlagen. »Von nichts kommt nichts«, schmunzelte Luise Jäger. »Wir sind zufrieden, wenn die Kartoffelpuffer den Leuten schmecken.«

Zufrieden war auch Museumshofleiterin Lena Meyer, wenngleich das Wetter und die vielen Parallelveranstaltungen für etwas weniger Besucher als sonst sorgten. Rekordverdächtig war hingegen der Gottesdienst am Morgen mit weit mehr als 200 Personen. Zum ersten Mal gab es dort auch eine Taufe. »Das hatte schon was«, sagte Meyer.

Wenige Kilometer weiter war das Wetter auch Thema in Tonnenheide. »Bei solchen Temperaturen bleiben viele Menschen lieber zuhause«, sagte Wilfried Buschmann, Vorsitzender des örtlichen Heimatvereins.

Die Gruppe will demnächst am Wochenende 14. und 15. September groß den 40. Geburtstag des Vereins feiern. Für den Samstag ist eine große Feier geplant und am Sonntag steht der Pflaumenkuchenbacktag samt plattdeutschem Gottesdienst an.