Rahden (pg). Wer am Freitagabend den Weg zum NRW-Nordpunkt fand, wurde mit einem bemerkenswerten Konzert in einer perfekt temperierten Umgebung belohnt. In der untergehenden Abendsonne präsentierten Gerold Fuhler und Martin Engbers ihr aktuelles Programm und erfreuten die etwa 50 Gäste durch musikalische Vielfalt mit Texten in plattdeutscher Mundart.