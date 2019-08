Erster Spatenstich bei einsetzendem Regen für ein Millionenprojekt in Rahden: (von links): Bert Honsel, Markus Klein, Wilfried Meuer und Rüdiger Wolf, Bastian Jäntsch, Florian Hörter, und Architekt Christoph Becker. Foto: Peter Götz

Von Peter Götz

Im repräsentativen Verwaltungsgebäude sollen spätestens Ende 2021 die Geschicke aller Firmenteile zentral geleitet werden. Bis dahin müssen die beiden neuen Hallen für den Stahlbau und die Alufertigung stehen, und der Betrieb darin aufgenommen sein. Der geplante Zeitpunkt für die Produktionsaufnahme ist das vierte Quartal 2020.

Glasmetall beschäftigt zurzeit am Standort Rahden 150 Mitarbeiter. Hinzu kommen noch weitere 30 im firmeneigenen Stahlwerk in Haren an der Ems. Dort wird mit einer Stahlfertigungskapazität von jährlich 4500 Tonnen die Abdeckung des Materialbedarfs gesichert. Der Standort Haren bleibt erhalten, alle anderen Verwaltungs- und Produktionsstätten werden durch das Neubauprojekt zusammengeführt.

Vertriebs-Geschäftsleiter Markus Klein erklärte beim Spatenstich: »In der Fertigung werden wir die größten Synergieeffekte der Zusammenführung unserer Betriebsstätten erzielen. Das bedeutet kurze Wege in der Produktion und schafft Kapazitäten für Wachstum und Beschäftigung in der Region.«

Nun erfolgte zunächst der symbolische »Spatenstich« durch die Geschäftsleitung im Beisein des Architekten, einer Abordnung aus dem Rathaus und der finanzierenden Bankinstitute. Richtig los geht es dann mit den Erdarbeiten um die etwa drei Meter Höhendifferenz des Geländes auszugleichen. Darauf folgt die Fundamentierung der Hallen, und »mit einem Quäntchen Glück sind die ersten Hochbaumaßnahmen der neuen Produktion schon am Ende dieses Jahres sichtbar«, hieß es von der Firmenleitung.