Doch 2008 und 2016 zum 50jährigen Jubiläum wurde die Veranstaltung zum letzten Mal organisiert, 2008 unter der Regie von Krachts Nachfolger Klaus Möller und Magdalene Kottenbrink, der damaligen Leiterin der historischen Anlage in Kleinendorf. 2016 organisierte Wieland Staub mit seinem Team von den Freunden und Förderern den letzten Klönabend auf dem Rahdener Museumshof.

Alte Traditionen

»Auf vielfachen Wunsch veranstaltet der Verein »Freunde und Förderer Museumshof Rahden« in diesem Jahr den Klönabend in plattdeutscher Sprache im Haupthaus des Museumshofes erneut«, kündigen Egon Rohlfing und der stellvertretende Vereinsvorsitzender Torsten Kuhlmann an. Dabei solle in lockerer Atmosphäre an alte Traditionen angeknüpft, Lustiges und Besinnliches in gemütlicher Runde mit musikalischer Umrahmung und natürlich in Plattdeutsch dargeboten werden. Termin ist am Donnerstag, 26. September, ab 19 Uhr.

Geschichten werden erzählt

Darauf freut sich auch Klaus Möller. Der ehemalige Rahdener Ortsheimatpfleger denkt gern an diese Veranstaltung zurück. »Wilhelm Peper gehörte zu denen, die Geschichten vortrugen. Er begann immer mit den Worten »Dat wat ick ju vortelle, ess äine wahre Begebenheit‹, allerdings sagte er das mit einem Augenzwinkern, denn was folgte, war amüsant und heiter, aber so ganz wahr doch nicht«, erinnert sich Möller schmunzelnd. »Bergs Oma« dagegen hat viele heitere Anekdoten aus ihrem Leben erzählt. Nicht vergessen hat Möller auch den Schwarten, den die Frauen des Heimatvereins servierten. »Doch irgendwann gingen uns einfach die Geschichten aus. Deshalb beschlossen Magdalene Kottenbrink und ich, dass wir eine Pause einlegen sollten. Ja, und die hat bis 2008 gedauert«, meint Möller, der mit den Organisatoren und dem Vorstand in Kontakt steht.

Mit Zwieback serviert

»Alle Interessierten, die Spaß an der plattdeutschen Sprache haben, oder einfach nur einen geselligen Abend in anderer Atmosphäre verbringen möchten, sind willkommen«, lädt Egon Rohlfing zur Neuauflage ein. Gereicht würden – neben plattdeutschen kurzweiligen Episoden – auch warme Getränke und Zwieback – wie damals.

Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Freunde und Förderer freuen sich aber über eine kleine Spende für die Vereinskasse. Mitzubringen sind ein eigener Kaffeebecher, ein Kissen für die Sitzbank und – wer hat – eine möglichst historische Handlampe (kein offenes Feuer) für den Heimweg. Das Organisationsteam des Klönabends freut sich auf möglichst viele Gäste.