Rahden/Preußisch Ströhen (WB). Der Stadtsparkassen-Kindergarten-Cup beginnt wieder: Am 13. September geht es in die sechste Runde. Die heimischen Kindergärten spielen beim spannenden Stadtsparkassen-Kindergarten-Cup um den Turniersieg. Seit 2014 führt die Stadtsparkasse Rahden in Kooperation mit den heimischen Sportvereinen das Fußballturnier durch.