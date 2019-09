Von Peter Götz

Rahden (WB). 28 Majestäten von den Altschützen und 27 Jungregenten haben am Sonntag am Kreiskönigsschießen teilgenommen. Wer gewonnen hat, wird erst bei den Kreiskönigsbällen bekannt gegeben. Ausrichter der Traditionsveranstaltung war die Schützengilde Rahden und Anlass dafür ihr 175-jähriges Bestehen. Zu dem Event trafen sich mehr als 1000 Schützinnen und Schützen aus den Vereinen des Schützenkreises Lübbecke im Haus Bohne in Rahden.