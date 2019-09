25 Jungköniginnen und -könige haben sich zum Kreiswettbewerb in Rahden getroffen. Foto: Peter Götz

Raden (WB/PG). Auch 25 Jungköniginnen und -könige sind am vergangenen Sonntag in den Schießstand in Rahden gekommen, um beim Kreisjungschützenkönigsschießen ihre Treffsicherheit zu messen.