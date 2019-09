Johannes Geers (innogy-Kommunalbetreuer/von links), Dr. Bert Honsel (Bürgermeister), Christoph Flieder (Sachgebietsleiter) und Dieter Drunagel (Bereichsleiter) haben sich an der neuen Ladesäule auf dem Parkplatz am Rathaus getroffen.

Rahden (WB). Die Stadt Rahden geht in Sachen Elektromobilität voran. Am Parkplatz hinter dem Rathaus an der Langen Straße steht nun eine Ladesäule für Elektroautos. Zur offiziellen Inbetriebnahme trafen sich innogy-Kommunalbetreuer Johannes Geers und Bürgermeister Dr. Bert Honsel direkt vor Ort.