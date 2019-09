An den Backtagen herrscht in Wehe fast immer Hochbetrieb.

Rahden (WB). Am »Tag des offenen Denkmals» am Sonntag, 8. September, präsentieren auch die Weher Heimatfreunde »ihr« mehr als 350 Jahre altes Kulturdenkmal.

Von 11 bis 17 Uhr laden sie zum Mahl- und Backtag ein. Wie in den Vorjahren zeigen die Sielhorster Flegeldrescher ihre alte Kunst und bieten den Zuschauern dazu traditionelles Brotwasser an. Die Strickeschläger aus Tonnenheide stellen nicht nur dünne und dicke Seile her – man kann sie auch kaufen.

Der Weher Spielmannszug mit der Vorsitzenden Ina Kottenbrink spielt ab 14 Uhr schwungvoll auf. Das kulinarische Angebot besteht aus Dinkelwaffeln, Broten und Platenkuchen (auch Pflaumenkuchen) aus dem eigenen Backhaus sowie Nackensteaks und Bratwürsten (auch mit Kartoffel- oder Krautsalat) bei »Grillmeister« Helmut Klasing. Der Besuch der Mühle ist gut vereinbar mit einem Besuch des Kleintiermarktes, der vormittags vom Landhandel Wiegmann angeboten wird.

Zum Saisonabschluss am Donnerstag, 3. Oktober, liegt das vollständige Programm für 2020 aus.