Rahden (WB). Zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Tonnenheide ist am Donnerstagabend die Feuerwehr ausgerückt. An der Straße Hahnenkamp brannte (wie berichtet) ein Stallnebengebäude aus. Dort waren Stroh sowie landwirtschaftliche Maschinen untergebracht. Ein Übergreifen auf eine Biogasanlage, einen großen Kuhstall sowie das Hauptgebäude konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Kreisleitstelle alarmierte um 18.12 Uhr die Löschgruppen Tonnenheide und Wehe sowie die Löschzüge Rahden und Preußisch Ströhen.